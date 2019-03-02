Президент назначил членов Высшего судебного совета

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана назначил членов Высшего судебного совета, передает Kazakhstan Today.



Указом главы государства от 26 февраля 2019 года, членами Высшего судебного совета Республики Казахстан назначены: судья Верховного суда РК Жангуттинов Мейрам Курмашевич, судья Восточно-Казахстанского областного суда Елемесов Нурмаханбет Махсутович, судья Медеуского районного суда города Алматы Манапов Ел-Назар Турсынбекович, сообщается на сайте Высшего судебного совета.



Также членами Совета назначены ректор Академии правосудия при Верховном суде, доктор юридических наук, профессор Каудыров Толеш Ерденович, председатель Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Акылбай Серик Байсейтулы.



Адвокат Раисова Балгуль Амангельдиевна повторно назначена членом Высшего судебного совета от адвокатского сообщества.



По информации ведомства, этим же указом прекращены полномочия членов ВСС Балагумаровой А.Д., Каржаубаева Е.К., Кудековой Л.С., Куркбаева А.Ж., Пазылова Н.А., Хожабергенова М.А.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства