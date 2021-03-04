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Президент назначил посла в Марокко

03.03.2021 20413
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Указом главы государства Сайлаукызы Саулекуль назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
 
26 февраля глава государства назначил послов РК в Италии и Малайзии.
 
25 февраля верительные грамоты президенту Казахстана вручили посол Латвии Ирина Мангуле, посол Туркменистана Батыр Реджепов и посол Таиланда Чатчаван Сакорнсин. 
 

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