Президент назначил посла в Марокко

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Указом главы государства Сайлаукызы Саулекуль назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

26 февраля глава государства назначил послов РК в Италии и Малайзии.

25 февраля верительные грамоты президенту Казахстана вручили посол Латвии Ирина Мангуле, посол Туркменистана Батыр Реджепов и посол Таиланда Чатчаван Сакорнсин.

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