Президент назначил председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

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