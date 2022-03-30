Президент объявил о созыве двух сессий Ассамблеи народа Казахстана

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 30 МАРТА - Акмолинские аграрии активно начали подготовку к весенне-полевым работам. Фермеры основного зерносеющего региона страны подготавливают технику, семена и запасаются топливом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, на проведение весенне-полевых работ потребность региона в горюче-смазочных материалах составляет в дизельном топливе - 76, в бензине - 7,8, в масле - 4,8 тысячи тонн, сообщает управление внутренней политики региона.

В настоящее время в этом направлении ведется активная работа. Министерством энергетики РК на проведение весенне-полевых работ в области выделено 72 тысячи тонн гарантированного объема дизтоплива. В разрезе заводов это выглядит следующим образом: с Павлодарского НХЗ - 32 тысячи тонн, с Шымкентского НПЗ - 40 тысяч тонн. Его доставкой будут заниматься 17 операторов - поставщиков дизельного топлива и 3 самостоятельных хозяйства по приобретению", - сообщили в областном ведомстве.

Из требуемого объема 13 тысяч тонн топлива уже поступило фермерам области. В апреле на склады предприятий прибудут 30 тысяч, в мае - еще 22 тысячи тонн.

Определена и цена на удешевленное дизельное топливо, при этом конечная цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 208 тенге за литр. Отпускная цена дизельного топлива составляет 212 тысяч тенге за тонну с нефтеперерабатывающих заводов.

К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 5 млн гектаров, из которых 4,6 млн гектаров займут зернобобовые культуры, 282 тысячи гектаров - масличные, более 184 тысяч гектаров - яровые кормовые, 17,4 тысячи гектаров - картофель и более 2,7 тысячи гектаров - овощи.