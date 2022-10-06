Президент обозначил приоритетные направления развития Карагандинской области

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КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области обозначил приоритетные направления развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первое. Поддержка обрабатывающей промышленности. В общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране. Вместе с тем в данном направлении у области есть широкие перспективы для развития", - сказал Токаев.

Он напомнил, что в области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия.

Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - заявил глава государства.

Он также подробно остановился на перспективах транзитно-транспортного потенциала и дорожной инфраструктуры области и поручил правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурулбайтал, а также отремонтировать трассу Караганда - Жезказган протяженностью более 500 километров и автодорогу Караганда - Каркаралинск. По его словам, все работы должны быть завершены в течение двух лет.

Токаев также высказал свои предложения по развитию моногородов. По его словам, значительная часть промышленности Карагандинской области и почти половина населения области сосредоточена в 5 моногородах. Поэтому необходимо сосредоточиться на поддержке предпринимательства, оказании аутсорсинговых услуг, привлечении инвестиций, создании новых производств. Это позволит избежать зависимости жителей от крупных предприятий.

Наряду с этим президент поручил разработать план развития побережья озера Балхаш в целях повышения туристического потенциала города, а также рассмотреть возможность субсидирования авиабилетов до Балхаша и открытия дополнительных авиа- и железнодорожных рейсов.

Касаясь проблем экологии, глава государства призвал крупные предприятия строго соблюдать обязательства, стандарты и нормы, касающиеся охраны окружающей среды.

Важно разобраться со специальными отчислениями недропользователей, направив их на решение экологических проблем", - отметил президент.

Он также поручил уполномоченным органам разобраться с промышленной безопасностью на предприятиях области.

Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства", - заявил Токаев.

В своем выступлении президент высказался и в отношении просьб шахтеров, которые уже долгое время говорят о необходимости внесения поправок в Гражданский кодекс в части увеличения регрессных и пенсионных выплат.

Этот вопрос нужно детально рассмотреть с учетом интересов коллег, товарищей, трудящихся в других опасных отраслях экономики, да и всех слоев общества. В начале следующего года правительство внесет мне конкретные предложения", - отметил глава государства.

В числе актуальных вопросов жизни региона он также назвал водоснабжение и развитие сельского хозяйства.

В 176 селах области нет чистой воды. В этом году чистой водой будут обеспечены 37 населенных пунктов. Нужно безотлагательно решить вопрос о водоснабжении и других сел. В последние годы происходит стремительное обмеление озера Балхаш. Неудовлетворительным является техническое состояние канала имени Сатпаева, по которому вода поступает в центр страны. Поручаю вам вместе с соответствующими специалистами внимательно изучить эти вопросы", - заявил Токаев.

Говоря об укреплении аграрного потенциала региона, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет поголовье лошадей в стране удвоилось и достигло 4 миллионов. В этом отношении Карагандинская область, обладающая обширными пастбищными угодьями, является одним из регионов-лидеров.

Однако не все земли в полной мере приносят пользу стране. Сейчас мы начали конкретную работу в этом направлении. По моему поручению начался космический мониторинг сельскохозяйственных земель. По республике выявлено более 20 млн га неиспользуемых пастбищных угодий. Специальная комиссия занимается их возвращением в государственную собственность. Уже возвращено более 4,2 млн га земли, из которых 1,1 млн га расположены в Карагандинской области. Отсутствие пастбищ в Казахстане, занимающем девятое место в мире по площади, не поддается разумному объяснению", - считает президент.





Он также поднял вопросы развития инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры. По его словам, деятельность в этих сферах напрямую влияют на жизнь горожан.

В ближайшие 3 года в регионе будут построены новые школы более чем на 28 тысяч мест. Строительство начнется в следующем году. Поэтому уже сейчас следует решить вопросы выделения земли и подключения к инженерным сетям. Аким области несет прямую ответственность за своевременное и качественное выполнение данных задач. Поручаю правительству жестко контролировать эту работу", - сказал Токаев.

По словам президента, одной из главных задач является развитие системы медицинского образования. Карагандинский медицинский университет готовит квалифицированных специалистов для всей страны. Это учебное заведение можно назвать кузницей медицинских кадров.

Профильное министерство предложило проект создания при университетах 5 больниц. Одна из них будет построена в Караганде. Строительство университетской клиники следует начать в следующем году. Она должна быть оснащена современным оборудованием. Уверен, что клиника придаст новый импульс развитию медицинской науки и внедрению новых технологий в этом регионе", - заявил президент.

Кроме того, по его словам, в регионе необходимо:

создать благоприятные условия для занятий спортом;

завершить строительство третьего тепловывода Караганды;

решить вопросы, касающиеся возведения нового золоотвала ТЭЦ;

решить проблемы дольщиков;

увеличить зеленый развития общественного транспорта и обеспечить пешеходную доступность для карагандинцев.



