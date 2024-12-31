Президент подписал поправки по вопросам биржевой торговли

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", сообщает пресс-служба Акорды.





Закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, а также на улучшение инвестиционного климата путем внедрения нового механизма защиты прав инвесторов.





Расширяется государственный контроль со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции - оно сможет лишать товарные биржи лицензий и приостанавливать их, при этом вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов.





Кроме того, правительство на конкурсной основе будет определять перечень товарных бирж, на которых будут торговать социально значимыми биржевыми товарами. Перечень последних будет утверждать Министерство торговли и интеграции, в него войдут уголь, пшеница, нефтепродукты и ряд продовольственных товаров.



