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05.12.2023, 17:22 21636
Президент установил персональную ответственность за улучшение инвестклимата в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны", сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно тексту документа установлена персональная ответственность:
- председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту Республики Казахстан не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;
- руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.
В документе также определены полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб):
- принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
- разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей 61 Конституции Республики Казахстан;
- вносить президенту Республики Казахстан и премьер-министру РК предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - сообщается в тексте.
Напомним, на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.
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05.12.2023, 19:13 16741
Президент Казахстана дал интервью телеканалу Euronews
Глава государства рассказал о планах Казахстана по декарбонизации и диверсификации экономики
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью корреспонденту телеканала Euronews Галине Полонской, сообщает "Хабар 24".
Глава государства рассказал о планах Казахстана по декарбонизации и диверсификации экономики, принимаемых мерах по защите экологии, включая постепенное снижение использования угля в энергобалансе страны.
Мы достаточно серьезно относимся к декарбонизации нашей экономики, ее диверсификации, приданию импульса развитию неуглеродных секторов в Казахстане. Это настоящий вызов, он предполагает, прежде всего, огромных изменений в нашем мировоззрении. Я признаю, что это общий тренд, мирового экономического развития и Казахстан здесь не будет отставать. Одновременно мы очень привержены защите окружающей среды. Да, Казахстан все еще использует уголь, в своем энергобалансе, но я думаю, в ближайшем будущем произойдет позитивный сдвиг", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Расширенное интервью президента Казахстана об экономическом потенциале Казахстана и развитии экономических связей стран региона Euronews планирует показать в эфире на этой неделе.
05.12.2023, 18:17 23581
Токаев и посол России в Казахстане рассмотрели перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства
Глава государства отметил, что между странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей
Фото: Акорда
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства отметил, что между странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.
По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники.
05.12.2023, 18:00 19301
Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям - президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.
Также подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики. Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.
Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана.
05.12.2023, 13:12 34886
Работникам вредных производств с 2024 года будут выплачивать спецпособие
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года планируется ввести спецпособие для работников, занятых на вредном производстве.
Изменения и дополнения в приказ МЦРИАП находятся на рассмотрении в сенате и опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2023 года.
Согласно документу, выплата спецпособия предусмотрена с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.
Специальная социальная выплата (ССВ) будет состоять из четырех источников выплат, одним из которых является специальное профессиональное государственное пособие, выплачиваемое из республиканского бюджета. Также при назначении выплат будут учитываться вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.
Ввести новые соцвыплаты работникам вредных производств, в частности шахтерам, поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
05.12.2023, 12:30 31221
Казахстан намерен участвовать в проекте Интерпола по возврату незаконных активов
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Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 91-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в проекте "Серебряный бюллетень" и "Серебряное уведомление", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Презентован пилотный проект по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов - "Серебряный бюллетень" и "Серебряное уведомление". Проект стартует в 2024 году. Ожидается, что данный инструмент представит странам-участницам возможность по обнаружению, верификации, аресту, конфискации преступных активов. Казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в данном проекте", - проинформировали в пресс-службе.
На полях генассамблеи представителями комитета по возврату активов проведены встречи с ответственными офицерами центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.
Также был выработан совместный алгоритм обмена информацией по отслеживанию преступных активов за рубежом, верификации их бенефициарных владельцев и выработке механизмов по их возврату.
Кроме того, проведены двусторонние встречи с представителями Интерпола Австрии, Молдовы, Латвии, Турции и других стран.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве по противодействию легализации преступных активов, коррупции, уклонению от уплаты налогов и другим финансовым правонарушениям в контексте выполнения задачи по возврату незаконно приобретенных активов", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы.
05.12.2023, 11:09 33841
Запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят еще на полгода в Казахстане
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане еще на полгода продлят запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
Совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА" до 19 декабря 2023 года.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - говорится в приказе.
Исключение составят:
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок;
- квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей).
Вывоз разрешен при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.
Напомним, в начале августа Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом. Также в Казахстане планируют продлить запрет на вывоз газа в связи с ростом его потребления на внутреннем рынке.
05.12.2023, 10:38 35416
Премьер поручил для развития грузоперевозок провести цифровизацию пунктов пропусков
Фото: КГД
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил провести совместно с Министерством цифрового развития полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем.
Развитые автомобильные грузовые перевозки напрямую влияют на все секторы экономики. Как известно, по территории Казахстана проходят 8 международных автокоридоров общей протяженностью около 13 тысяч километров. Среди них Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, ТРАСЕКА и другие. Поэтому для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохождения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры. К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитая инфраструктура, плохая организация перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса. Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов", - сказал премьер-министр.
Он отметил, что эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем.
Более того, требуется развитие бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов.
Это мировой опыт, который позволит нам разгрузить наши пункты пропусков, а также увеличить грузопоток", - добавил Смаилов.
Также, по его словам, есть проблемы с выдачей бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок в другие страны.
Их мы получаем на паритетной основе со многими государствами. Необходимо пересмотреть механизм предоставления бланков для наших грузоперевозчиков и не предъявлять им лишних требований", - сказал премьер.
В связи с этим премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска.
Требуется совместно с Министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем. Министерству транспорта совместно с министерствами торговли, финансов, сельского хозяйства и акиматами разработать дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов", - распорядился премьер-министр.
Кроме того, глава правительства обратил внимание, что имеются вопросы и к придорожному сервису.
К примеру, транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай был введен более 5 лет назад, а развития придорожного сервиса до сих пор не произошло. Об этом много говорили, давали поручения, но ничего не изменилось. Аналогичная ситуация на всех международных коридорах и внутренних маршрутах. Акиматами затягивается предоставление земельных участков вдоль дорог для объектов сервиса. Соответственно, не развивается инфраструктура. Более того, мы давно приняли Национальный стандарт, который устанавливает требования к объектам придорожного сервиса и оказываемым услугам. Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор не соответствует нашему стандарту", - отметил Смаилов.
В целях дальнейшего развития автомобильных грузовых перевозок он поручил местным исполнительным органам в двухмесячный срок провести все затянувшиеся процедуры по передаче земельных участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса.
Также необходимо выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса. Акиматам необходимо разработать свои Дорожные карты по приведению объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту", - добавил Смаилов.
Министерству транспорта поручено разработать эффективный механизм распределения иностранных бланков разрешений для отечественных компаний и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.
05.12.2023, 10:05 27626
Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров
Фото: Акорда
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров.
Сегодня, в Международный день волонтеров, мы чествуем тех, кто беззаветно помогает другим. Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции "Адал азамат". Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны", - написал президент на своей странице в X.
Напомним, Международный день добровольцев, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 5 декабря.
Ранее президент РК заявил о необходимости поддержки волонтерской деятельности.
В Казахстане предлагают страховать жизни волонтеров, участвующих в ликвидации ЧС.
Такую возможность могут предусмотреть только для тех добровольцев, которые пройдут соответствующее обучение и получат аккредитацию при министерстве. Национальная волонтерская сеть уже заключила меморандум с МЧС. В планах сотрудничество с Минздравом и МВД. Предполагается, что каждое ведомство сформирует свою базу волонтеров, сообщает "Хабар 24".
Всего в стране сегодня насчитывается больше 240 тысяч волонтеров.
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