Президент поручил повысить уровень подготовки к предстоящим международным спортивным состязаниям

Глава Минтуризма и спорта отчитался перед президентом о комплексном реформировании спортивной отрасли

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о ходе выполнения поручений по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли, сообщает Акорда.





В ходе встречи президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма. В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта - падела.





Главе государства был представлен отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций.





По словам Ербола Мырзабосынова, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах. Кроме того, создана рабочая группа для разработки поправок в действующий закон "О физической культуре и спорте". Ведется системная работа по расширению сотрудничества с международными федерациями и обновлению спортивной инфраструктуры.





Глава государства также был проинформирован о мерах по повышению туристского потенциала страны. В частности, запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников. По поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай. Создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.





Напомним, подавляющее большинство опрошенных казахстанцев считают , что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана. 27 августа Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.





Антикор раскритиковал Минспорта за неэффективное расходование 1,4 трлн тенге.



