Президент поручил продолжать контртеррористические акции до полного уничтожения боевиков

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НУР-СУЛТАН. 7 января - Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе сегодняшнего заседания контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, Совета безопасности и силовых структур, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах, сообщает Акорда.

Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - заявил Токаев.

Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности.

Президент Казахстана дал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.