Президент поручил продолжить реализацию реформ по усилению независимости судей и их качественного отбора

В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека

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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности ведомства за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период, - Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности ведомства за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.





По словам Дениса Шиппа, в прошлом году советом реализован ряд задач, поставленных руководством страны, по институциональному укреплению и передаче в его ведение вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.





Токаев был проинформирован о работе совета по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности. Благодаря принятым мерам сохраняется позитивная тенденция ежегодного увеличения числа вновь прибывших судей. В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека. В гендерном разрезе число женщин-судей превышает число мужчин на 172 человека. Средний возраст судьи составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж - 13 лет.





Также Шипп рассказал, что в целях обеспечения открытости и гласности отбора впервые введена онлайн-трансляция конкурсных процедур с подробным аргументированным разъяснением его результатов. Кроме того, в прошедшем году впервые главе государства были рекомендованы кандидаты на должность судьи Верховного суда для представления в сенат парламента на альтернативной основе.





Президенту также была представлена информация об усилении роли института формирования кадрового резерва на судейские должности в связи с внедрением элементов избрания на должности председателей районных судов.





В настоящее время продолжается работа по законодательному внедрению механизма проверки судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей допущено грубое нарушение законности.





В завершение глава государства поручил продолжить работу по эффективной реализации реформ, направленных на усиление независимости судей и их качественного отбора.