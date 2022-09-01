Президент поручил сохранить исконно казахские породы собак тазы и тобет

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Глава государства поручил координировать управлению делами президента работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поручением управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев провел совещание с участием всех вовлеченных и заинтересованных сторон. На встрече было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое. Работа ведется не системно, сообщает пресс-служба управления делами президента.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы из представителей канцелярии премьер-министра, МЭГПР, МСХ, МНВО, Института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации "Кансонар". Ей предстоит изыскать возможности целевого финансирования научных исследований генофонда данных пород во всех регионах Казахстана, рассмотреть возможные формы государственной поддержки и подготовить пакет законодательных норм для сохранения и восстановления пород тазы и тобет.

Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI). Помощь в этой работе по указанию президента окажет МИД РК, а в популяризации породы через спортивные и культурные мероприятия - МКС РК.