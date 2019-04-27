Президент поручил усилить поддержку граждан, пострадавших от испытаний на Семипалатинском полигоне

Семей. 26 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью города Семея, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана ознакомился с ходом реализации в регионе программы "Рухани жангыру". По его словам, реализуемые проекты должны внести значительный вклад в укрепление национального самосознания.

В здании Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета состоялась встреча главы государства с общественностью Семея. Главной темой стало обсуждение вопросов социально-экономического развития города.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране проведена значительная работа по реализации основных положений программы "Рухани жангыру".

"Начата работа по поэтапному переводу казахской письменности на латинскую графику. Этот шаг предпринят с целью повысить статус государственного языка, сделать его языком науки и техники. В рамках проекта "Туган жер" на средства меценатов построено более 600 социальных объектов. Такие благородные инициативы должны найти свое продолжение во всех регионах", - сказал президент.

Он напомнил о важности уроков истории и богатом духовном наследии предков и подчеркнул, что изучение творчества великого Абая должно стать важнейшим направлением программы "Рухани жангыру".

"В следующем году исполнится 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Мы должны отметить эту знаменательную дату всей страной, на государственном уровне. Наша главная цель - широкая пропаганда мировоззрения Абая, приобщение молодежи к его духовному наследию. Поручаю правительству начать подготовку юбилейных мероприятий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана остановился и на вопросах ликвидации последствий многолетних ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, от прямого воздействия которого пострадало 500 тысяч человек.

"Благодаря решительности и непоколебимой воле Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Семипалатинский полигон навсегда замолчал. Мировая общественность восприняла это решение как проявление беспримерного мужества. Исторический указ Первого Президента навсегда сохранится в памяти народа", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал вывести на должный уровень поддержку граждан, пострадавших от испытаний на Семипалатинском полигоне, сообщает пресс-служба Акорды.

Как было сказано в выступлении, в настоящее время проводится специальное исследование по оценке эффективности принятых ранее мер по защите и реабилитации населения, пострадавшего от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Президент считает важным повысить уровень реабилитационных услуг для пострадавших граждан.

В Семее и прилегающих населенных пунктах насчитывается около 1300 детей с особыми потребностями. Реабилитационный центр, расположенный в неприспособленном для таких целей здании, может принять одновременно только 35 детей. Такова сегодняшняя действительность. Эта ситуация не выдерживает никакой критики. Поручаю акиму области безотлагательно взять ситуацию под свой контроль и принять необходимые меры", - сказал глава государства.

В выступлении была поднята тема строительства атомной электростанции, вызвавшая широкие дискуссии в обществе.

Это непростой вопрос. Казахстан к 2030 году может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Поэтому мы должны решить эту проблему уже сейчас. Однако решение о строительстве АЭС не будет принято без учета общественного мнения. Сегодня существует множество технологий, которые могут обеспечить безопасность этой станции. АЭС может также создать новые рабочие места и обеспечить энергетическую независимость страны", - сказал Токаев.

Он также высказался о необходимости решения ряда задач, связанных с развитием города Семея.

Каждая улица и каждое здание города хранят частичку истории. Сохранение первозданного облика старых городских построек - крайне важная задача. Когда мы говорим о великом Абае, мы не должны забывать об исторической роли его отца - Кунанбая. В ближайшее время областному акимату необходимо рассмотреть меры по увековечиванию имени Кунанбая", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пятилетняя программа социально-экономического развития города Семей была завершена в 2017 году, при этом повышение качества жизни населения остается одной из главных задач.

Годовой бюджет города с населением 350 тысяч человек в настоящее время составляет всего 56,6 млрд тенге. Поручаю руководству области разработать специальную программу развития Семея до 2025 года. Это придаст импульс развитию города в среднесрочной перспективе", - сказал президент Казахстана.

Он также подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса, указав, что это поможет создать новые рабочие места и повысить доходы населения.

В числе актуальных проблем президент назвал и ситуацию с городскими мостами и дорогами.

Сегодня два из трех мостов требуют ремонта. Более 20% дорог находятся в плохом состоянии. Эти инфраструктурные проблемы требуют срочного решения", - сказал глава государства.

В завершение встречи президент отметил, что благодаря сохранению мира и стабильности в обществе Казахстан построил прочную государственность, сильную экономику, стал страной, узнаваемой во всем мире.

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