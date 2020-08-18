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Президент поставил ряд задач перед Министерством информации и общественного развития

17.08.2020, 19:51 5698
Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства заслушал информацию об итогах работы министерства, а также о перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам информационной политики и гражданского общества. В частности, Аида Балаева доложила о развитии казахстанских средств массовой информации, повышении их конкурентоспособности, а также о государственной поддержке социальных инициатив неправительственных организаций и реализации программы "Рухани жангыру".
 
По итогам встречи президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.
 

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