Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нации

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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов, работников средств массовой информации с профессиональным праздником, сообщает Акорда.





Глава государства с воем поздравлении отметил, что средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства.





Он подчеркнул, что отечественная журналистика обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела. Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции.





Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию. Вы показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей. Желаю вам благополучия, успехов и творческого вдохновения", - говорится в поздравлении президента.



