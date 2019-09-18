Президент прибыл с визитом в Северо-Казахстанскую область

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Токаев посетит ряд сельскохозяйственных и индустриальных объектов области. Кроме того, с участием президента планируется республиканское совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса.

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