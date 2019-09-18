Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Акмолинскую область, передает Kazakhstan Today.
Президент Казахстана осмотрит поля ТОО "Айбат" в Жаксынском районе, где идет уборка урожая, а также посетит частную спортивную школу и агропромышленный комплекс ТОО "Урожай" агрофирмы "ТНК", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Напомним, ранее Токаев совершил рабочую поездку в Атыраускую область, где провел расширенное совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли и поставил перед правительством и местными исполнительными органами ряд задач.
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