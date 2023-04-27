Президент примет участие в очередной сессии АНК

ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана будет проходить два дня - 26-27 апреля

Фото: Акорда

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завтра глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", сообщает Акорда.





ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана будет проходить два дня - 26-27 апреля.





В работе сессии примут участие более 1000 человек: депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, представители НПО, дипломатического корпуса, научной, творческой интеллигенции, казахстанские и зарубежные СМИ.





26 апреля в первый день сессии в Назарбаев Университете будет организована работа секционных дискуссионных площадок с участием делегатов сессии и широкого круга экспертов.





27 апреля во Дворце мира и согласия состоится пленарная сессия с участием главы государства.