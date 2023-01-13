Президент принял акима Актюбинской области   

В регионе наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства

Фото: Акорда

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Актюбинской области Ералы Тугжанова о социально-экономическом развитии региона за 2022 год и планах на текущий год, сообщает пресс-служба - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Актюбинской области Ералы Тугжанова о социально-экономическом развитии региона за 2022 год и планах на текущий год, сообщает пресс-служба Акорды





Как отметил Ералы Тугжанов, в Актюбинской области наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства.





Президенту было доложено о мерах по привлечению инвестиций. Только за последние три месяца по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. Активизирована работа по улучшению экологической ситуации.









Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Аким области сообщил, что разрабатывается концепция по комплексному развитию 315 населенных пунктов. Идет реализация проекта "Ауыл аманаты", на финансирование которого в 2022 году было направлено 3 млрд тенге, в текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге.





Кроме того, в рамках проекта "Білім All" принимаются меры по повышению качества образования в 120 малокомплектных сельских школах, в которых обучается почти 10 тысяч детей.





По итогам встречи президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры региона и решению социальных вопросов, волнующих жителей области.







