Президент РК принял председателя Верховного суда

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии судебной системы в стране.

Главе государства была представлена информация о реализованных за последние три года Верховным судом проектах, касающихся разрешения гражданских споров без обращения в суд. По словам председателя Верховного суда, в настоящее время 37% рассматриваемых дел заканчивается примирением, тогда как ранее этот показатель составлял 2-3%.

Согласно представленным Жакипом Асановым данным, если в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям оправдывалось в среднем 23 человека в год, то за последние 4 года - более 160 человек. Таким образом, число оправдательных приговоров по таким делам увеличилось в 7 раз.

Президенту рассказали о развитии административной юстиции в системе государственного управления. Так, до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали государственным органам в 85% рассмотренных дел. В настоящее время 55% судебных вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства.