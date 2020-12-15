Президент принял верительные грамоты у послов ряда государств

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, верительные грамоты вручили посол Франции Дидье Канесс, посол Украины Петр Врублевский, постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаелла Фриберг-Стори, посол Северной Македонии Сали Лимани, посол Пакистана Саджад Ахмeд Сихар.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Обращаясь к иностранным послам, президент отметил, что сегодняшняя церемония проходит в период беспрецедентных вызовов для всего мирового сообщества. По его словам, солидарность и эффективное международное сотрудничество являются ключом к усилению устойчивости наших народов перед лицом любых угроз. Глава государства подчеркнул, что наша страна рассматривает партнерство с их странами и системой ООН в качестве неотъемлемой части внешней политики Казахстана.

Казахстан, как отметил президент, придает особое значение укреплению стратегических отношений с Францией, нашим лидирующим партнером в ЕС и пятым крупнейшим инвестором.

Принимая Петра Врублевского, президент сообщил, что дальнейшее укрепление традиционных уз дружбы между народами и расширение многопланового сотрудничества с Украиной имеет важное значение для Казахстана.

В беседе с Микаеллой Фриберг-Стори Касым-Жомарт Токаев заверил ее, что Казахстан по-прежнему привержен инклюзивной многосторонности, основанной на Уставе ООН.

Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Республику Северная Македония в качестве важного партнера в Восточной Европе и на Балканах.

Принимая Саджада Ахмeда Сихара, глава государства указал, что Пакистан является одним из наших ключевых партнеров в Азии. С этой страной у Казахстана установлено прочное партнерство, основанное на содержательном политическом и экономическом диалоге.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с наступающим Новым годом и передал теплые приветствия главам их государств.

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