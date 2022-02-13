Президент провел оперативное совещание Совбеза

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НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Под председательством президента Казахстана состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая мероприятие, председатель Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий "трагического января". По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.





После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея ввиду недоказанность их участия в беспорядках.





Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания.





Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти, пишет Акорда

В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств", - заверил генеральный прокурор.

По итогам совещания президентом государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.



