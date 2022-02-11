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Более 130 дел о превышении власти силовиками расследуется в Казахстане после январских беспорядков

10.02.2022, 11:41 32961
Более 130 дел о превышении власти силовиками расследуется в Казахстане после январских беспорядков
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане возбуждено 133 дела о превышении власти силовиками в отношении задержанных после массовых январских беспорядков. Об этом было сказано на заседании круглого стола "О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК" в мажилисе парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня в органы прокуратуры по событиям поступило 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов", - сказал заместитель генпрокурора Ерлик Кененбаев.

 
Он проинформировал, что расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего, по его словам, расследуется 133 подобных уголовных дела. 
 
Спикер отметил, что в Генпрокуратуре постоянно анализируют причину и условия нарушения прав граждан в уголовном процессе и, как показывает практика, незаконные действия, в том числе пытки, происходят в основном на начальном этапе следствия.
 

Лиц доставляют с мест происшествия, а там они остаются один на один со следователем или оперативником. Допускаются непроцессуальные контакты, как говорится, для беседы по душам. Многие из них не знают своих прав, не имеют защитников, и в большинстве случаев полицейские пользуются этим. Январские события наглядное тому подтверждение", - цитирует Кененбаева Zakon.kz.

 
Заместитель генпрокурора заверил, что ведомство реагирует на каждую жалобу. Он отметил, что в отдельных случаях нарушение прав граждан находит свое подтверждение. 
 

К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождены 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту специальными прокурорами ведется следствие. Всего ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания прокурорами освобождены 96 человек", - рассказал Кененбаев.

 
Кроме того, по его словам, изменена мера пресечения содержания под стражей в отношении 92 лиц, "в действиях которых отсутствуют отягчающие обстоятельства".
 
В свою очередь руководитель управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Салтанат Нуримбетова рассказала, что правозащитники после январских событий посещали СИЗО и спецприемники Казахстана.
 

В адрес уполномоченного по правам человека продолжают поступать обращения граждан о нарушениях в отношении задержанных и арестованных. В адрес уполномоченного по состоянию на 9 февраля поступило 62 письменных заявления, 32 из них - это обращения о недозволенных мерах следствия с применением физического насилия, жестокого обращения", - цитирует Нуримбетову Sputnik Казахстан.

 
Другие обращения связаны с необоснованным задержанием, несогласием с судебными решениями об административном наказании, неоказании медпомощи, недопуске адвокатов.
 

Граждане… сообщили об избиениях, жестоком обращении и иных действиях, унижающих их достоинство. Говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением, не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде, питанию и медпомощи", - отметила руководитель управления.


 

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В отношении директора ПНХЗ санкционирован арест сроком на 2 месяца

10.02.2022, 13:06 30361
В отношении директора ПНХЗ санкционирован арест сроком на 2 месяца
Фото: pexels.com
ПАВЛОДАР. 10 ФЕВРАЛЯ - В Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств. Департаментом агентства РК по финансовому мониторингу был задержан генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АФМ, в отношении подозреваемого директора ТОО "ПНХЗ" специализированным следственным судом Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
 

Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Алсеитова О.Б. и других лиц по статье 189 часть 4 пункт 2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию процесса производства дизельного топлива", - пояснили в агентстве.

 
По данному факту досудебное расследование продолжается.
 
Отмечается, что иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.
 

Лидеров ОПГ, причастных к январским беспорядкам, задержали в разных городах РК

10.02.2022, 12:22 32031
Лидеров ОПГ, причастных к январским беспорядкам, задержали в разных городах РК
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков, привлекают к ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудниками департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел с участием территориальных подразделений в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде задержаны и привлекаеются к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4-7 января, пишет Polisia.kz.

 
По результатам проведенных спецопераций у задержанных изъяты два автомата "Калашникова", четыре пистолета системы "ПМ", четыре пистолета "Глок", револьвер, пистолет "ТТ", помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин "Сайга-410", травматический пистолет "Оса", граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей". 

Проводится досудебное расследование.

 

Известных казахстанских блогеров подозревают в создании финансовой пирамиды

10.02.2022, 11:39 34301
Известных казахстанских блогеров подозревают в создании финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 ФЕВРАЛЯ - Блогеров Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации городского суда Алматы, знаменитостей подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой).
 

Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено. В отношении гражданина С. поступило ходатайство о заочном аресте. Данное ходатайство удовлетворено. В его отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы суда.


 

Более 1,5 миллиона поддельных тенге выявлено в Казахстане в 2021 году

10.02.2022, 11:10 34891
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - За 2021 год Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 519 поддельных денежных знаков (513 банкнот и 6 монет) на сумму 1 577 400 тенге. Об этом рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет НБ РК Аскат Мукамадиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Аската Мукамадиева, в 2021 году количество выявленных поддельных тенге на 37% меньше, чем в 2020 году - 823 штуки.
 

Чаще всего в прошлом году подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге - 340 штук, что составило 65% от общего количества выявленных подделок. Далее идут подделки номиналом 5 000 тенге - 94 штуки (15%), 10 000 тенге - 36 штук (7%), остальные 13% приходятся на другие номиналы банкнот", - рассказал начальник управления.

 
Он отметил, что наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 355 штук (68% от общего количества), далее идут Нур-Султан - 54 штуки, а также Восточно-Казахстанская область - 26 штук.
 
Чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков ее подлинности. Основная масса фальшивых банкнот, по словам эксперта, изготавливалась по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно без специального оборудования, используя метод "почувствуй-посмотри-поверни".
 

Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты. Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых - специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь. На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями", - пояснил Мукамадиев, добавив, что этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования. 

 

На окраине Алматы обнаружен схрон с оружием и спецамуницией

09.02.2022, 16:38 67191
На окраине Алматы обнаружен схрон с оружием и спецамуницией
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 9 ФЕВРАЛЯ - Пастух нашел схрон с оружием и спецамуницией на окраине Алматы. Полицейские Алатауского района Алматы изъяли военный бронежилет, каску, травматический пистолет и несколько десятков патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В наше подразделение обратился гражданин У. и сообщил о том, что, когда пас скот, в логу микрорайона "Дархан" нашел арсенал оружия. Информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа изъяла каску, бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет "Беретта", резиновые дубинки, 19 патронов от пистолета системы "Макарова", а также травматический пистолет неустановленного образца", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков. 

 
Принадлежность и происхождение содержимого схрона будет установлено в ходе дальнейшей проверки. Лица, припрятавшие арсенал, будут установлены и привлечены к ответственности, отмечает Polisia.kz.
 

Браконьеров с 600 кг рыбы задержали в Туркестанской области

09.02.2022, 14:54 74451
Браконьеров с 600 кг рыбы задержали в Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров, незаконно добывших с помощью сетей около 600 килограммов рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Трое жителей города Шардары занимались незаконно ловлей рыбы на Шардаринском водохранилище с помощью рыболовных сетей. Полицейские изъяли у браконьеров около 600 килограммов рыбы, в том числе сазана и 3 кг змееголова, а также лодку с веслами и рыболовные снасти. Подозреваемых доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области. 

 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". 

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержан браконьер с 844 рогами сайги.  
 

Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ

09.02.2022, 14:10 77666
Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма. Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций", - подчеркнули в агентстве. 

 
По информации ведомства, к подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
 
В агентстве напомнили, что ломбарды обязаны сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.
 

За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем", - сообщили в АФМ.

 
По итогам 2021 года также выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ агентства и направлен в адрес агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщили в ведомстве. 
 
Сообщить о подозрительных финансовых операциях можно по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).
 

Гендиректора Павлодарского нефтехимзавода задержали за растрату полумиллиарда тенге

09.02.2022, 13:33 64281
Гендиректора Павлодарского нефтехимзавода задержали за растрату полумиллиарда тенге
Фото: paryz.kz
ПАВЛОДАР. 9 ФЕВРАЛЯ - Департаментом агентства РК по финансовому мониторингу Павлодарской области задержан генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Директора ПНХЗ подозревают в растрате полумиллиарда тенге. С этой целью он искусственно создал цепь необоснованного посредничества в едином технологическом процессе по производству дизтоплива", - сообщает Telegram-канал yedilovonline

 
Напомним, в ноябре прошлого года министр энергетики Магзум Мирзагалиев объявил Алсеитову выговор за несвоевременный ремонт на ПНХЗ, который привел к снижению производства топлива, и, в конечном итоге, к его дефициту. 
 

 

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