Эксперты силовых структур рассказали, как разыскивают участников январских погромов в Алматы

НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 февраля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

5 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 5 февраля на юге и востоке, сутки 6 февраля на севере, востоке и юге Алматинской области ожидаются туман, сутки 6 февраля гололед. 5 февраля ветер юго-восточный на северо-востоке области, в горных, предгорных районах 17-22 метра в секунду, 5-6 февраля в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

5 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.

Днем 5 февраля на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

5 февраля на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

5 февраля на севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области и в горных районах 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

5 февраля на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 17-22 метра в секунду.