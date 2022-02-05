Эксперты силовых структур рассказали, как разыскивают участников январских погромов в Алматы

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Начальник оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел Серик Садыков рассказал, что в первую очередь сделали криминалисты в Алматы, который сильнее других городов пострадал в результате беспорядков.
В Алматы было много объектов бизнеса разрушено. И предприниматели не могли начать работу или хотя бы ущерб посчитать, потому что к этим объектам их не подпускали из-за криминалистических работ - надо было улики изъять, провести следственные мероприятия. Представители бизнеса обратились к президенту с просьбой ускорить работу органов. И мы собрали криминалистов из других регионов, где была спокойная обстановка, и 56 человек направили в город Алматы. Что они сделали? Составили следственно-оперативную группу криминалистов, выехали на осмотр мест происшествий, и в течение недели завершили осмотр всех объектов: то есть фиксация места происшествия, повреждения, поиск следов, вещественных доказательств, которые завтра помогут идентифицировать преступников. Все следы изъяли, проверили по базам: дактилоскопические базы есть, геномные. Сейчас происходит идентификация, выявление преступников, участвовавших в данных погромах, происшествиях", - рассказал Садыков.
Эксперт-криминалист сообщил, что для выявления участников тех трагических событий, используются несколько методов: в первую очередь, это записи видеокамер, всем известный дактилоскопический метод - отпечатки пальцев, а также геномный.
Улик очень много. Во-первых, видеофиксация, по внешности - есть специальные методики, определяющие тот или не тот. Во-вторых, следы рук, пальцев, и, в-третьих, генетические исследования: геномные следы изымаем и изучаем. Например, потрогал человек что-то, а там остались потожировые следы. …Вот просто биологическое пятно и все, мы можем изъять и выяснить личность человека. Сейчас мы исследования проводим, и в основном, я вам скажу, попадаются те люди, которые ранее совершали преступление: разбойники, грабители, воры. Добропорядочный человек не пойдет творить бесчинства. И люди, которых мы сейчас выявляем, ранее стояли у нас на учете", - сообщил эксперт.
По словам Садыкова, даже если во время январских событий человек впервые преступил закон, то и его обязательно вычислят - это всего лишь дело времени. Помимо работы криминалистов, не стоит забывать и об оперативных сотрудниках, которые проводят опрос, анализ, говорит спикер.
Есть такая поговорка - шило в мешке не утаишь. Все равно преступник будет найдет, идентифицирован, неотвратимость наказания прописана в УК. Есть другая работа - там же все-таки стреляли, пули, гильзы, оружие использовали. Сейчас, например, изымают очень много оружия, которое было украдено из магазина, отобрали у сотрудников правоохранительных органов. Как находят оружие? Разные методы есть, оперативные методы не могу раскрывать. Находят оружие, потом идентифицируют. И потом есть у нас республиканская пулегильзотека - то есть все отстрелянные гильзы и пули у нас хранятся", - рассказал Садыков.
По его словам, при МВД есть управление баллистического направления с необходимым оборудованием, в задачи которого входит учет всего зарегистрированного оружия. Все найденные пули и гильзы сверяют по базам и находят совпадения. Отсюда и можно выяснить, из какого оружия и на каком объекте происходили выстрелы из того или иного оружия.
По видеокамерам также смотрим. Даже если преступник был в маске, есть специальные программы, которые определяют личность человека. Да и люди имеют свои характерные телодвижения, походку и другие свои особенности, как-то по-своему курит, например. В любом случае, след за собой человек оставляет", - рассказал эксперт.
Серик Садыков сообщил, что найденные на месте погромов тела убитых тоже отправляются на исследование. Их личности выясняются, в том числе и по камерам видеонаблюдения.
На видеозаписях камер видно, что были спортивного телосложения люди, которые стояли особняком, командовали. Вы же знаете, там психотропами подпаивали молодых людей, давали им жидкость, а те зверели - глаза красные, и вперед шли. Сейчас говорят: как трупы могли воровать? Во-первых, в морге - один санитар. И приходят люди, вооруженные, с палками, и говорят "отдавай" - конечно, отдадут. И вот утащили и захоронили. Эксгумацией сейчас занимаются сотрудники спецпрокуратуры", - сообщил криминалист.
По словам Садыкова, допросы подозреваемых проводятся сугубо под видеозапись. Он заверил, что под камерами следователи, дознаватели не могут позволить себе лишнее.
В газетах пишут, что мучают их. Но как это может происходить? Везде камеры установлены, без камер не имеют права допрашивать. Им сейчас что нужно сделать? Им нужно общественное мнение создать, что полицейские негодяи. Там на камеру все снимается, никто не пойдет на такое, потом посадят полицейского. Все же знают, какая там ответственность. У них подготовка была, они массово появились откуда-то, кто-то из дальних поселков приехал (мы сейчас задерживаем). Вот как он появился? Кто-то ему сообщил. Потом машины приезжали, арматуру раскидывали, а на мирный митинг с дубинками шли. Разве может человек на мирный митинг с дубинкой прийти в пьяном виде? Потом они видели магазины с алкоголем, разбивали витрины, выпивали на месте. Необузданная толпа пьяных, вооруженных дубинками, даже оружием огнестрельным, шла на мирный митинг - такое разве бывает?" - заявил Садыков.
Ветеран органов внутренних дел Андрей Дегтярев говорит, что во время погромов в Алматы ощущалась острая нехватка полицейских. По его словам, это результат планомерного сокращения количества сотрудников правоохранительных органов.
Вопрос к предыдущим реформам - почему сокращалась численность полиции, потому что у нас народ говорил: "Я не хочу видеть полицейских на улицах", а по сути, полицейский должен присутствовать на каждой улице для того, чтобы обеспечить порядок. Личный состав полиции планомерно сокращали в последние годы. Я считаю, что это было неправильно. Сокращали все службы, убирали часть руководящих, часть дублирующих должностей. Это не просто реформы, это люди жаловались, утверждали, что слишком много полицейских, депутаты выносили свои предложения", - говорит Дегтярев.
Эксперт считает, что в Казахстане возникла необходимость формирования добровольных дружин и вооружения населения.
Во-первых, граждане должны быть вооружены и иметь возможность дать вооруженный отпор, например, тем же самым мародерам. И гражданин должен быть защищен законом, если он защищает свою жизнь и свое имущество. А мы наоборот сокращаем количество оружия у населения, хотя в принципе законопослушных граждан очень много и они стараются не допускать правонарушений и из легального оборота оружие не участвует при совершении преступлений. В основном, это только нелегальный оборот. Я считаю, что необходимо дать послабление гражданам. И очень важно повышать культуру обращения с оружием, то есть люди в обязательном порядке уметь им пользоваться. Я думаю, на государственном уровне нужно расширить количество тиров, стрельбищ. Чтобы не просто там базы боевиков в горах, где нелегально обучаются. Чтобы каждый гражданин умел пользоваться оружием и все это проходило под контролем государства", - сообщил ветеран.
Напомним, Казахстан представит мировому сообществу результаты расследования январских событий.