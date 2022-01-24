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"Зомби-апокалипсис в Алматы" - участник январских событий рассказал о нападавших

23.01.2022, 17:40 27356
"Зомби-апокалипсис в Алматы" - участник январских событий рассказал о нападавших
Фото: facebook/Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - Участники массовых беспорядков в Алматы находились под воздействием неизвестных веществ. Об этом стало известно из рассказа майора полиции, опубликованного на официальном сайте МВД РК 22 января, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам сотрудника полиции, массовые беспорядки начались днем 5 января возле "Алматы Арены". 
 

Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицы. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - рассказывает полицейский.

 
Майор сообщил, что у избитых сотрудников полиции толпа отбирала каски, бронежилеты, щиты.
 

Они останавливали каждый автомобиль, в том числе и машины скорой помощи, и проверяли, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что полицейских необходимо как-то вывезти оттуда", - вспоминает сотрудник правоохранительных органов.

 
Вечером оперативнику пришлось защищать здание полиции. 
 

Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но люди ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое, поднимали, забирали раненных. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах на большой скорости, открывали огонь", - отметил майор.


Полный текст материала читайте по ссылке.
 
Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая. За неистовством головорезов ИГИЛ стоит "таблетка ужаса" из Дубая - амфетамин, придающий смелость и физическую выносливость. Впервые он был применен в Каире. Препарат называется "Каптагон", но все его уже называют "микстурой ужаса". 

Позднее на базе "Каптогона" создали новый препарат в смешении с гашишем и иными наркосодержащими веществами. Сильнейшее психотропное вещество, которое используется боевиками, предположительно было создано в 2011 году в лаборатории НАТО в одной из стран Восточной Европы. Его называют "волшебным зельем для боевиков джихада", которые рассматривают "Каптагон" как способ надолго сохранить свою силу в бою, пишет французская газета Le Point.
 

Он дает вам огромную энергию, вы начинаете сражаться, не утомляясь, вы идете прямо на противника, который находится перед вами, вы не знаете страха. Боевики также используют его, чтобы контролировать свои нервы и повысить свою сексуальную выносливость", - рассказывает один из торговцев "новой белой смертью".

 
По данным телеканала РенТВ, Пентагон недавно разместил на сайте госзакупок США заказ на партию стероидов и препаратов с высокой биологической активностью. Психоактивные вещества понадобились для проекта под кодовым названием "Боевой гормон". Военное ведомство решило подготовить экспериментальную группу суперсолдат, которые якобы не будут знать страха и усталости.
 
Подобное уже было в Третьем рейхе. Во время Второй мировой войны Германия применяла психотропные вещества для поддержания боевого духа солдат. Директор Института общей и оборонной физиологии при Берлинской академии военной медицины Отто Ранке разработал мощный психостимулятор под кодовым названием D-9. По некоторым данным, препарат испытывали на узниках концлагеря Заксенхаузен, и результаты впечатляли. Якобы с помощью допинга даже истощенные пленники без отдыха преодолевали несколько десятков километров с 25-килограммовым рюкзаком. 
 
В казахстанских СМИ сообщалось, что ожесточенность участников, их дикость один из очевидцев объяснял психотропными веществами, которые раздавали в толпе. Свидетельства очевидцев из правоохранительных органов Алматы являются очередным подтверждением того, что участники террористической атаки на Казахстан и, в частности, на Алматы находились под воздействием неизвестных препаратов, которые не могли появиться на территории страны без масштабной, хорошо организованной, щедро профинансированной "помощи" извне, которая беспрепятственно прошла через границы нашей страны. 
 
Как сообщалось ранее, в своем выступлении на первом после массовых беспорядков заседании мажилиса парламента президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "над подготовкой захвата власти работали профессионалы".
 

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.

 
Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором - подключились бандиты и мародеры. Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
 
После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти.
 
Называя вещи своими именами, […] против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
 
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
 
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент", - сообщил глава государства в выступлении перед парламентом и народом.
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.
 

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Опубликован номер call-центра для получения информации об арестованных во время беспорядков в Алматы

24.01.2022, 09:35 236
АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - Департамент полиции опубликовал номер call-центра для получения информации об арестованных во время массовых беспорядков и террористических атак в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Представляю вашему вниманию номер call-центра для поиска арестованных во время январских беспорядков в Алматы. ДУИС по городу Алматы: +7 (727) 290-19-01", - написал на своей странице в Instagram заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

 
Он отметил, что обратиться в call-центр можно, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах и по другим интересующим вопросам.
 

В этот call-центр могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан. Отмечу, что все указанные лица содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения в виде "содержания под стражей" граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью", - добавил Рустам Абдрахманов.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

24.01.2022, 08:28 3346
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - На территорию Казахстана продолжает оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем в большинстве регионов ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юго-востоке и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе области ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и центре Атырауской области, на западе и центре Мангистауской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Акмолинской области, на севере и в горных районах Алматинской области, на севере и юге Костанайской области, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на севере и в горных районах Жамбылской области, ночью на западе и юге Карагандинской области ожидается туман.
 
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана

23.01.2022, 20:25 20696
Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана
Фото: Alexandr Podvalny/Pexels
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - Штормовое предупреждение объявили казахстанские синоптики на понедельник, 24 января, в шести областях страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 24 января на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 24 января ночью и утром ожидается туман.
 
В Мангистауской области в понедельник ожидается ветер юго-восточный, на западе и в центре области 15-20 метров в секунду. В Актау 24 января ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 января в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 24 января временами ожидается туман.
 
В Карагандинской области ночью понедельник на западе, юге ожидается туман.
 
24 января на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске 24 января ожидается туман.
 
В Жамбылской области 24-26 января на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. 25-26 января ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду. 24 января на юго-востоке области и в горных районах ожидается гололед. В Таразе 24-26 января ожидается туман.
 

Архитектор предложил запустить трамваи вместо ЛРТ в Нур-Султане

23.01.2022, 18:55 23091
Архитектор предложил запустить трамваи вместо ЛРТ в Нур-Султане
Фото: Leonardo Cardozo Galves/Pexels
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Молодой казахстанский архитектор Амир Абилов предложил в столице республики Нур-Султане вместо проекта ЛРТ запустить трамваи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В интервью МИА Казинформ Абилов пояснил, что давно остановившийся проект ЛРТ (легкорельсового транспорта) можно эффективно заменить на трамвайные линии в столице. 
 

…Можно запустить трамваи. Это обойдется дешевле, чем метро, и еще дешевле, чем ЛРТ. Трамваи - универсальный транспорт, вся Европа возвращается к нему. В 20-х годах ХХ века был пик развития трамваев. После Второй мировой войны их популярность пошла на спад, началась автомобилизация: люди приобретали автомобили, расширялись дороги. Ближе к 90-м годам европейцы поняли, что трамваи нужно возвращать, автомобилизация - не выход, расширение дорог тоже не помогает. Нужно пересаживать людей на общественный транспорт, создать удобные линии, чтобы люди отдавали предпочтение автобусам, а не автомобилям. Это улучшит экологию города, уменьшатся парниковые газы. В целом, у этого вида транспорта много плюсов", - отметил архитектор.

 
По словам Амира, широкие улицы столицы словно созданы для движения трамваев.
 

Я спроектировал сети по главным улицам столицы для движения трамваев. Этот проект можно реализовать поэтапно: от новой мечети до ЭКСПО, вдоль Кабанбай батыра на север, через мост на микрорайон Самал, дальше на проспект Республики, улицу Гете, до района вокзала. Это будет первой веткой. Можно поработать над этой веткой и посмотреть, как будет двигаться транспорт. Поэтапно можно будет наращивать сети. Раньше, когда ЛРТ строился, я предлагал идею, как его расширить, соединить с правым берегом. То есть, я предлагаю поэтапное развитие трамваев. Думаю, не нужно торопиться", - считает Амир Абилов.

 
За основу своего проекта Амир взял трамвайную систему Западной Европы.
 

В Париже в 2007 году выстроили новую трамвайную систему. В Марселе тоже неплохая трамвайная система. Сейчас в Европе происходит трамвайный ренессанс - этап возрождения", - добавил он.

 
Молодой специалист считает, что Нур-Султану не хватает школ из-за быстрого строительства жилых домов.
 

Общественных объектов не хватает. Думаю, нужно создавать больше общественного транспорта, досуговых центров. Я пользуюсь услугами своего родного города, поэтому хочется сделать инфраструктуру города лучше", - заключил Абилов.

 
Напомним, что проект ЛРТ в столице был остановлен несколько лет назад после того, как были выявлены множественные случаи коррупции и вывода финансов из проекта. Директор Талгат Ардан по-прежнему находится в международном розыске.
 
В Алматы трамвайные пути за последние несколько лет были окончательно демонтированы либо закатаны в асфальт. Вместо трамвайного депо был организован молодежный центр.
 

Сильные морозы ожидаются в воскресенье в Казахстане

23.01.2022, 09:54 44346
Сильные морозы ожидаются в воскресенье в Казахстане
Фото: Egor Kamelev/Pexels
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, 23 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 22-24 градуса, днем - минус 14-16.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью - минус 4-6 градусов, днем - до плюс двух. 
 
В Шымкенте переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 2-4 тепла.
 
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 2-4 градуса мороза, днем - 1-3 тепла.
 
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 20-22 градуса мороза, днем - 10-12 мороза.
 
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 8-10 градусов мороза, днем - 4-6 мороза.
 
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - минус 18-20 градусов, днем - минус 8-10 градусов.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 20-22 градуса мороза, днем - 12-14 мороза.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 19-21 градус мороза, днем - 13-15 мороза.
 
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 2-4 мороза. По области ожидается туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 24-26 градусов мороза, днем - 14-16 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-27 градусов мороза, днем - 14-16 мороза. По области ожидается туман.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 13-15 градусов мороза, днем - 3-5 мороза.
 
В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 1-3 градуса мороза, днем - 1-3 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 1-3 тепла. В горных, предгорных районах ожидается туман.
 
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 12-14 градусов мороза, днем - 8-10 мороза. По области ожидается туман.
 
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-27 градусов мороза, днем - 13-15 мороза.
 

Жамишев: фонд "Народу Казахстана" будет располагать 150 млрд тенге

22.01.2022, 21:38 60231
Жамишев: фонд "Народу Казахстана" будет располагать 150 млрд тенге
Фото: 24.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Общественный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") будет располагать 150 млрд тенге, заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить о сумме, которую мы ожидаем исходя из состава участников совещаний у президента, к кому президент напрямую обратился, исходя из нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают наши крупные и средние предприятия... Мы полагаем, что 100 млрд фонд будет располагать. Под эти 100 млрд мы должны будем выстроить какие-то первоочередные задачи. И плюс на 50 млрд задачи второго уровня, если эти средства поступят", - рассказал Жамишев в ходе брифинга в СЦК.

 
По его словам, будут выработаны подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям.
 

Фонд не должен оказывать только адресную помощь отдельным людям, которые нуждаются в этой благотворительной помощи. Он должен также решать  задачи, которые можно решать на системном уровне, и это тоже предстоит выстроить. Например, есть опыт, когда за счет частных денег оснащаются в дальних населенных пунктах кабинеты диализа. Кроме того, есть опыт, когда за счет частных денег развивается сеть лабораторий по сбору анализов в малонаселенных или отдаленных районах", - отметил глава благотворительной организации.

 
Как сообщалось ранее, фонд не будет напрямую действовать с получателями помощи, потому что для этого потребуется большой штат и филиальная сеть. Фонд будет работать через большое количество общественных организаций. При этом исключается использование средств фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи.
 

Туман, ветер и гололед обещают синоптики в воскресенье

22.01.2022, 19:55 62896
Туман, ветер и гололед обещают синоптики в воскресенье
 НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юге и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде дождя и снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет"

 
На северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке Костанайской, на севере, западе Акмолинской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, в центре Кызылординской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман. 
 
На западе Атырауской, на западе, в центре Мангистауской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, туман, ночью на юго-западе и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

Отчисления в фонд "Народу Казахстана" не являются дополнительным налогом на бизнес - Жамишев

22.01.2022, 15:42 70216
Отчисления в фонд "Народу Казахстана" не являются дополнительным налогом на бизнес - Жамишев
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Отчисления средств в общественный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") не являются дополнительным налогом на бизнес и на повышении цен не отразятся, заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я видел в сообщениях, что некоторые люди это воспринимают как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, что это не налог, это добровольное перечисление. Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, и все эти деньги направляются на благотворительность. Я полагаю, что в рамках этих налоговых льгот и будут осуществляться перечисления. Поэтому никаким образом на повышение цен эти перечисления не отразятся", - сказал Жамишев в ходе брифинга в СЦК.

 
По его словам, из числа спонсоров фонда будет создан совет фонда.
 

Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами фонда. Кроме добровольных пожертвований в фонд будут поступать средства от оператора лотерейной деятельности и центра учета ставок, а также других источников, определенных правительством", - пояснил глава фонда.

 
Как отметил Жамишев, в настоящее время участие в формировании фонда стали принимать и физические лица на добровольной основе.
 

Фонд категорически против того, чтобы были какие-либо поводы говорить о том, что это делается по какому-то принуждению, в рамках какой-то кампанейщины. Мы за исключительно добровольное участие физлиц", - подчеркнул он.

 
Фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.

 
Кроме того, благотворительная организация будет оказывать поддержку семьям погибших при защите целостности и независимости страны военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
 

Будет вместе с государством помогать населению при катастрофах природного и техногенного характера. Фонд также будет участвовать в обеспечении доступности для детей объектов спорта и иных социально значимых услуг. Полагаю, фонд должен будет оказывать помощь детям из семей, где в силу чрезвычайной бедности под угрозой их здоровье и будущее", - проинформировал Жамишев.

 
Вместе с тем, фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи. Для этого потребуется большой штат и филиальная сеть.
 

У нас в стране действует большое количество общественных организаций, занимающихся теми вопросами, на которые нацелена деятельность фонда. Фонд станет их партнером и работать будет через них. При этом исключается использование денег фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения только через единый электронный портал. Этот портал и станет каналом связи между населением, благотворительными организациями и Фондом", - заключил глава "Казакстан халкына".

 
Напомним, общественный фонд "Казахстан халкына" создан по поручению президента для решения проблем в социальной сфере по тем направлениям, которые по разным причинам не обеспечиваются государством.

Президент отметил, что новый фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Из него будут выделены средства на восстановление Алматы.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим министерствам до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда "Казакстан халкына".
 
Кроме того, в Комитете госдоходов РК сообщили о планах снижения налогов при отчислениях в фонд "Казакстан халкына" бизнесу.
 

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