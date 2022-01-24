"Зомби-апокалипсис в Алматы" - участник январских событий рассказал о нападавших

Фото: facebook/Anastasia Romanova

АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - Участники массовых беспорядков в Алматы находились под воздействием неизвестных веществ. Об этом стало известно из рассказа майора полиции, опубликованного на официальном сайте МВД РК 22 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам сотрудника полиции, массовые беспорядки начались днем 5 января возле "Алматы Арены".

Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицы. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - рассказывает полицейский.

Майор сообщил, что у избитых сотрудников полиции толпа отбирала каски, бронежилеты, щиты.

Они останавливали каждый автомобиль, в том числе и машины скорой помощи, и проверяли, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что полицейских необходимо как-то вывезти оттуда", - вспоминает сотрудник правоохранительных органов.

Вечером оперативнику пришлось защищать здание полиции.

Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но люди ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое, поднимали, забирали раненных. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах на большой скорости, открывали огонь", - отметил майор.





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Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая . За неистовством головорезов ИГИЛ стоит "таблетка ужаса" из Дубая - амфетамин, придающий смелость и физическую выносливость. Впервые он был применен в Каире. Препарат называется "Каптагон", но все его уже называют "микстурой ужаса".





Позднее на базе "Каптогона" создали новый препарат в смешении с гашишем и иными наркосодержащими веществами. Сильнейшее психотропное вещество, которое используется боевиками, предположительно было создано в 2011 году в лаборатории НАТО в одной из стран Восточной Европы. Его называют "волшебным зельем для боевиков джихада", которые рассматривают "Каптагон" как способ надолго сохранить свою силу в бою, пишет французская газета Le Point

Он дает вам огромную энергию, вы начинаете сражаться, не утомляясь, вы идете прямо на противника, который находится перед вами, вы не знаете страха. Боевики также используют его, чтобы контролировать свои нервы и повысить свою сексуальную выносливость", - рассказывает один из торговцев "новой белой смертью".

По данным телеканала РенТВ , Пентагон недавно разместил на сайте госзакупок США заказ на партию стероидов и препаратов с высокой биологической активностью. Психоактивные вещества понадобились для проекта под кодовым названием "Боевой гормон". Военное ведомство решило подготовить экспериментальную группу суперсолдат, которые якобы не будут знать страха и усталости.

Подобное уже было в Третьем рейхе. Во время Второй мировой войны Германия применяла психотропные вещества для поддержания боевого духа солдат. Директор Института общей и оборонной физиологии при Берлинской академии военной медицины Отто Ранке разработал мощный психостимулятор под кодовым названием D-9. По некоторым данным, препарат испытывали на узниках концлагеря Заксенхаузен, и результаты впечатляли. Якобы с помощью допинга даже истощенные пленники без отдыха преодолевали несколько десятков километров с 25-килограммовым рюкзаком.

В казахстанских СМИ сообщалось, что ожесточенность участников, их дикость один из очевидцев объяснял психотропными веществами, которые раздавали в толпе. Свидетельства очевидцев из правоохранительных органов Алматы являются очередным подтверждением того, что участники террористической атаки на Казахстан и, в частности, на Алматы находились под воздействием неизвестных препаратов, которые не могли появиться на территории страны без масштабной, хорошо организованной, щедро профинансированной "помощи" извне, которая беспрепятственно прошла через границы нашей страны.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на первом после массовых беспорядков заседании мажилиса парламента президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "над подготовкой захвата власти работали профессионалы".

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.

Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором - подключились бандиты и мародеры. Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.

После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти.

Называя вещи своими именами, […] против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.

План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.

Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент", - сообщил глава государства в выступлении перед парламентом и народом.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.