Президент РК: Если будем надеяться на полезные ископаемые, то останемся без средств

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в "Казмедиаорталыгы" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с участниками проекта "100 новых лиц Казахстана".

Глава государства подробно ознакомился с достижениями участников второго этапа проекта. В своем обращении к участникам Нурсултан Назарбаев особо отметил важность реализации потенциала молодежи во благо укрепления государственности и суверенитета Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Отмечая успехи участников конкурса, президент РК указал на важность эффективного использования молодыми людьми возможностей и времени для личностного и профессионального роста.

"Все зависит от человека, от его стремления. Мы должны мечтать и совершать действия, чтобы достигнуть своих целей. Участники данного проекта являются примером для подрастающего поколения. Вы показываете своими результатами, что всего в жизни можно добиться" - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также подробно рассказал об истории строительства столицы государства - Астаны.

"Столица - это прежде всего люди. Здесь созданы эффективный медицинский кластер, великолепный оперный театр, уникальные спортивные комплексы. Растет уровень развития столицы и качество жизни ее жителей", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что будущее Казахстана будут представлять образованные, верящие в себя, владеющие различными языками люди. "Сегодня у вас для этого есть все возможности", - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства остановился на предпринимаемых мерах по развитию национальной экономики и созданию новых источников роста.

"Если мы будем надеяться на полезные ископаемые, то останемся без средств. Поэтому мы запустили процесс индустриализации страны, что позволит нам построить другую экономику. За шесть лет мы построили 1200 заводов и фабрик. Мы продолжим эту работу", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также акцентировал внимание на важности развития сферы сельского хозяйства, использования потенциала науки и достижений технологического прогресса.

"Основу всего составляет труд. Счастливым человека делает то, чего он добился благодаря своему труду", - сказал глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех участников проекта и призвал молодежь принимать активное участие в деле дальнейшего процветания Казахстана.

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