Президент РК наградил бронзового призера Паралимпиады в Пекине орденом "Курмет"

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КОСТАНАЙ. 24 МАРТА - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил нового акима Костаная. Им стал Марат Жундубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кайрат Ахметов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Архимед Мухамбетов поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу, сообщает портал "Алау
".
По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области. Его отличают такие качества, как профессионализм, компетентность, самостоятельно принимать обоснованные решения. Уверен, что он еще покажет себя с положительной стороны", - отметил глава области.
Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года.
В 1997 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, в 2002 году - Казахский институт правоведения и международных отношений, Университет международного бизнеса.
Трудовая деятельность:
1991 год - помощник комбайнера;
1997-1998 годы - мастер АОЗТ "Араке";
1999-2002 годы - главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района";
2002-2005 годы - главный специалист аппарата акима Костанайской области;
2005-2008 годы - заместитель акима Житикаринского района;
2008-2010 годы - заместитель акима города Костаная;
2010-2011 годы - начальник управления здравоохранения Костанайской области;
2011-2013 годы - начальник областного управления образования Костанайской области;
2013-2015 годы - аким города Лисаковска Костанайской области;
2015-2020 годы - заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам;
С 28 сентября 2020 года - государственный инспектор администрации президента.