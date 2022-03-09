Токаев поздравил паралимпийца Герлица с бронзовой медалью

НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью, завоеванной на Паралимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 километров... От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений", - написал глава государства в Twitter.
На Параолимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на Зимних паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 8, 2022
Напомним, Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпиаде-2022.