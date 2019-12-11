Президент РК назвал отечественные вузы "конторами по печатанию дипломов"

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал отечественные вузы "конторами по печатанию дипломов", передает Kazakhstan Today.

Правительство должно принять самые строгие меры в отношении вузов, в том числе частных, которые превратились, будем откровенны, в конторы по печатанию и выдаче дипломов. Девальвируется, дискредитируется вся система высшего образования! Подрывается репутация нашего государства!" - сказал глава государства, выступая на церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера.

Он отметил, что значительно возрастает потребность молодежи в дистанционном обучении ввиду стремительного развития технологий и распространения цифровых навыков и призвал продолжить работу по созданию Открытого университета.

Идея Елбасы о создании в каждом регионе хотя бы одного мощного вуза и двух колледжей высокого уровня решит множество проблем. Молодежи незачем будет мигрировать и искать престижные места обучения вдали от дома. Они непременно найдут применение своим знаниям и умениям", - добавил Токаев.

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