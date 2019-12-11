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Токаев заявил о повышении стипендий студентам на 25%

10.12.2019, 14:09 8614
Токаев заявил о повышении стипендий студентам на 25%
Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - О повышении стипендий для студентов на 25% сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.
 

Для поддержки студентов мною принято решение с 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В целом это коснется около 130 тысяч человек", - заявил глава государства на церемонии закрытия Года молодежи и открытия Года волонтера.

 
Кроме этого, по поручению Токаева правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии студентам колледжей, получающим среднее специальное образование. Это повышение коснется 100 тыс. человек.
 
Ранее, с сентября этого года, на 30% были повышены стипендии 122 тысячам учащихся, получающим рабочие специальности. 
 

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