Президент РК открыл Astana Hub

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Нурсултан Назарбаев открыл международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, передает Kazakhstan Today.





"Сегодня мы открываем Astana Hub, что является значительным событием не только в цифровом мире Казахстана, но и в целом. Я призываю всех принять активное участие в развитии инноваций и очень сильно надеюсь, что Astana Hub станет трамплином для компаний на пути к мировой известности. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем с вами быстро и эффективно достичь всех поставленных целей", - сказал на церемонии открытия глава государства.





Он отметил, что сегодня на постсоветском пространстве Казахстан является передовым государством по темпам реформ, развития и по объему своей экономики на душу населения.





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