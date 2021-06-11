Президент РК подписал поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.





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