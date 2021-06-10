Важный этап политической модернизации - Токаев о новом указе

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент РК высказался об указе "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Важный этап политической модернизации - это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Сегодня подписан соответствующий Указ. Правительству поручено принять План срочных мер по его исполнению", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Ранее глава государства подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека".

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