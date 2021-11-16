Система Orphus

Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам государственных закупок

15.11.2021, 16:17 52165
Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам государственных закупок
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.
 
Напомним, 21 октября депутаты сената внесли поправки в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны" и вернули его в мажилис.
 
Сенаторы дополнили законопроект новыми нормами и по обеспечению безопасности населения. В частности, была отмечена необходимость формирования критериев по определению боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную опасность и требует незамедлительного уничтожения. 
 

Поправки, вносимые сенатом, нацелены на регулирование мер по хранению и уничтожения боеприпасов. Эти меры направлены на то, чтобы трагедии, имевшие место на оружейных складах страны, больше не повторились", - объяснил спикер сената Маулен Ашимбаев. 

 
Так, сенаторы поддержали обозначенные ранее в законопроекте новеллы по сокращению количества оснований для госзакупок способом из одного источника, персональную ответственность первых руководителей заказчика по таким закупкам и др. Но при этом дополнительно предложили исключить возможность одной компании принимать участие в госзакупках для получения инжиниринговых услуг и строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства, а также включения электронного магазина в конкурентные способы осуществления госзакупок. 
 
По мнению сенаторов, это важно для снижения коррупционных рисков и улучшения качества строящихся объектов, отметили в пресс-службе сената. 
 
Основные изменения предусматривают дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. 
 
При проведении конкурса особое внимание уделяется минимизации коррупционных рисков. Законопроект позволит упростить процедуры государственных закупок и устранить излишнее регулирование. 
 
Вместе с тем сенаторы включили в законопроект и новые нормы, направленные на развитие отечественной науки. 
 
По словам председателя палаты, принятые поправки направлены на исполнение поручения главы государства по дальнейшему развитию сферы науки. В частности, предлагается оплата труда ведущих ученых страны через базовое финансирование, введение нового вида финансирования для прямой поддержки научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования. Кроме того, предлагается увеличить срок финансирования научных, научно-технических проектов и программ с трех до пяти лет. 
 

Комментарии

новости по теме

Рассмотрены вопросы поставок дизтоплива из России в Казахстан

15.11.2021, 20:04 33562
Рассмотрены вопросы поставок дизтоплива из России в Казахстан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с заместителями председателя правительства РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе - в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетики, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Особое внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере водородной энергетики, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана. 
 
Рассмотрены вопросы поставок дизельного топлива из России в Казахстан, транзита российских углеводородов через территорию РК и другое. 
 
Обсужден ход реализации совместных проектов в сфере нефтегазохимии - производство полипропилена, полиэтилена, бутадиена и его производных. 
 
АО "Самрук - Казына" и АО "НК "КазМунайГаз" совместно с ПАО "СИБУР Холдинг" на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Стороны рассматривают реализацию совместного проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год. 
 
АО "НК "КазМунайГаз" совместно с ПАО "Татнефть" реализует совместный проект по производству бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Срок реализации проекта - 2021-2025 годы, мощность производства - 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана в год. 
 
Стороны подтвердили готовность к дальнейшим конструктивным переговорам по всем направлениям стратегического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах. 
 

Смаилов провел заседание Совета Евразийской экономической комиссии

15.11.2021, 18:42 38962
Смаилов провел заседание Совета Евразийской экономической комиссии
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихан Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вопросы промышленности, взаимной торговли, санитарного, таможенного и технического регулирования рынка ЕАЭС, а также рынка медицинских изделий обсудили в правительстве РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции COVID-19 одобрена возможность дистанционной оценки системы менеджмента качества производителей медицинских изделий. 
 
Проведение оценки СМК в онлайн-формате позволит снизить временные и финансовые издержки производителей медицинских изделий, а также обеспечит доступность в рамках ЕАЭС новых медицинских изделий, производство которых требует проведения первичного инспектирования. 
 
В целях поддержки металлургических заводов государств-членов ЕАЭС Коллегии ЕЭК поручено снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении графитированных электродов. Данная мера направлена на увеличение объемов производства готовой продукции, снижение себестоимости ее производства и увеличение объемов продаж металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках ЕАЭС. 
 
Утвержден новый порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС. 
 
В соответствии с новым порядком сокращен перечень таможенных процедур, при помещении продукции под которые требуется соблюдение мер технического регулирования, установлены общие случаи и условия, когда не требуется подтверждать соблюдение мер технического регулирования, а также установлен перечень лиц, которые могут использовать документы, подтверждающие соблюдение мер технического регулирования при представлении их таможенным органам. 
 
По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 
 

Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия

15.11.2021, 13:34 43174
Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия
Фото: Вечерняя Астана
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев завтра примет участие в VI заседании Национального совета общественного доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе мероприятия планируется обсудить ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений президента, а также рассмотреть предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

 
Заседание пройдет в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов. Пресс-служба главы государства организует прямую трансляцию заседания НСОД на своей странице AkordaPress в социальной сети Facebook с 15.00. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов