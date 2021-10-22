Сенаторы внесли поправки в законопроект по вопросам хранения боеприпасов, госзакупок и развития отечественной науки

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Депутаты сената внесли поправки в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны" и вернули его в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY

В ходе заседания палаты сенаторы дополнили законопроект новыми нормами и по обеспечению безопасности населения. В частности, была отмечена необходимость формирования критериев по определению боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную опасность и требует незамедлительного уничтожения.

Поправки, вносимые сенатом, нацелены на регулирование мер по хранению и уничтожения боеприпасов. Эти меры направлены на то, чтобы трагедии, имевшие место на оружейных складах страны, больше не повторились", - объяснил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Так, сенаторы поддержали обозначенные раннее в законопроекте новеллы по сокращению количества оснований для госзакупок способом из одного источника, персональную ответственность первых руководителей заказчика по таким закупкам и др. Но при этом дополнительно предложили исключить возможность одной компании принимать участие в госзакупках для получения инжиниринговых услуг и строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства, а также включения электронного магазина в конкурентные способы осуществления госзакупок.

По мнению сенаторов, это важно для снижения коррупционных рисков и улучшения качества строящихся объектов, отметили в пресс-службе сената.

Основные изменения предусматривают дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. При проведении конкурса особое внимание уделяется минимизации коррупционных рисков. Законопроект позволит упростить процедуры государственных закупок и устранить излишнее регулирование. Тем самым это позволит эффективно проводить государственные закупки и экономить государственные средства", - пояснил Ашимбаев.

Вместе с тем сенаторы включили в законопроект и новые нормы, направленные на развитие отечественной науки.

По словам председателя палаты, принятые поправки направлены на исполнение поручения главы государства по дальнейшему развитию сферы науки. В частности, предлагается оплата труда ведущих ученых страны через базовое финансирование, введение нового вида финансирования для прямой поддержки научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования. Кроме того, предлагается увеличить срок финансирования научных, научно-технических проектов и программ с трех до пяти лет.

Таким образом, по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении сенаторами было принято решение вернуть документ в мажилис.