Президент РК поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией

Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания правительства Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет.





Президент проинформировал, что за 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.





Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - подчеркнул Токаев.









После проведения президентских выборов "народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас", сказал президент, отметив, что государство должно оправдать его доверие.





Принят план действий по реализации предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам", - предупредил глава государства.









По словам премьер-министра Алихана Смаилова, основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.





В настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли, контролю ценообразования, антимонопольного регулирования, регулирования торговой деятельности", - сказал Смаилов.





Также для сдерживания инфляционных процессов на продовольственные товары в межсезонный период будет широко использоваться форвардное финансирование.





Премьер заверил, что принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.





Так, по его словам, в настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года.





Вместе с тем утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.









Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях", - подчеркнул премьер-министр.





Также начата разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.





В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов", - подчеркнул Смаилов.





Также в своем докладе он отметил совершенствование законодательной базы, проведение работы по дальнейшей цифровизации налогового и таможенного администрирования; создание национальной системы прослеживаемости товаров; развитие безналичных платежей и совершенствование валютного контроля.





В частности, за 11 месяцев за счет улучшения налогового и таможенного администрирования обеспечено дополнительное поступление в бюджет более 900 млрд тенге", - добавил премьер.





Дополнено 12.12. 2022, 13.20





Также Алихан Смаилов рассказал о начале реализации проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге.





В целом же в течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей", - сказал премьер-министр.





По его словам, в рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест.





Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству совместно с акиматами регионов создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах.





По его словам, дефицит пастбищ вокруг населенных пунктов составляет около 8,8 миллиона гектаров. В государственную собственность возвращено около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель.





Продолжая, Алихан Смаилов рассказал, что в настоящее время продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года. В рамках нее 3 млн человек уже была повышена зарплата, в том числе врачам - на 30%, учителям - на 25%, другим работникам бюджетной сферы - на 20%, производственному персоналу - на 10-50%.





За 11 месяцев текущего года в рамках программы также создано 563 тысяч новых рабочих мест, что на 27% больше запланированного показателя.





Кроме того, правительством реализуются активные меры содействия занятости граждан. В текущем году трудоустроено более 830 тысяч человек, в том числе 233 тысячи из числа молодежи.











