Президент РК поручил поддержать туристскую отрасль

На основании многочисленных обращений ко мне правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности", - написал президент на своей странице в Twitter.
Кроме того, глава государства отметил, что следует предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий МСБ. "Это отдельные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты", - уточнил Токаев.
Как сообщил вчера на пресс-конференции вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев, в адрес правительства поступают обращения представителей туристского рынка с просьбой оказания государственной поддержки в сложный период. "Нами рассматриваются различные варианты государственной поддержки. В настоящий момент они прорабатываются и будут озвучены в ближайшее время", - заключил он.
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