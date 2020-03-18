Президент РК поручил поддержать туристскую отрасль

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, передает Kazakhstan Today.

На основании многочисленных обращений ко мне правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности", - написал президент на своей странице в Twitter.

Кроме того, глава государства отметил, что следует предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий МСБ. "Это отдельные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты", - уточнил Токаев.

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