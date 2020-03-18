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Президент РК поручил поддержать туристскую отрасль

17.03.2020, 14:45 5131
Президент РК поручил поддержать туристскую отрасль
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, передает Kazakhstan Today.
 

На основании многочисленных обращений ко мне правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности", - написал президент на своей странице в Twitter.

 
Кроме того, глава государства отметил, что следует предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий МСБ. "Это отдельные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты", - уточнил Токаев.
 
Как сообщил вчера на пресс-конференции вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев, в адрес правительства поступают обращения представителей туристского рынка с просьбой оказания государственной поддержки в сложный период. "Нами рассматриваются различные варианты государственной поддержки. В настоящий момент они прорабатываются и будут озвучены в ближайшее время", - заключил он. 
 

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