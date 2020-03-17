Более 4,5 тыс. казахстанцев находятся на отдыхе за рубежом

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - 4556 казахстанцев находятся на отдыхе за рубежом, передает Kazakhstan Today.

Туристская отрасль находится в очень непростой ситуации. Туроператоры несут потери, связанные с ограничением на выезд с территории нашей страны за рубеж. По нашим расчетам в период действия чрезвычайного положения от поездок должны отказаться 5526 человек, на сумму более чем 2,7 млрд тенге. На отдыхе по путевкам в данный момент за рубежом находятся 4556 человек. Основная масса из них находится в Египте (2246 человек), в ОАЭ (573 человека), в Таиланде (466 человек), в Индии (216 человек), на Мальдивах (244 человека). Сейчас принимаются меры по своевременному возвращению наших туристов", - сообщил вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, вылет данных туристов осуществлялся двумя казахстанскими авиакомпаниями - "Эйр Астана" и SCAT.

Сейчас обсуждаются технический и финансовый вопросы полета данных авиакомпаний именно для возврата туристов. В настоящий момент, уже на сегодня рейс "Эйр Астаны", запланированный по направлению Алматы - Шарм Эль Шейх, вылетел. Этим рейсом, по нашим данным, должны вернуться 223 туриста", - сказал Уркен Бисакаев.

По словам вице-министра, в туристские организации обратились более четырех тысяч человек, чтобы сдать путевки. "Основные проблемы, с которыми столкнулись люди, - это был отказ авиакомпаний по возврату авиабилетов без штрафа. Данный вопрос был рассмотрен с участием уполномоченного органа в сфере гражданской авиации. И было получено решение, что билеты будут возвращаться без штрафов в полном объеме", - сказал он.

Кроме того, вице-министр сообщил, что в адрес правительства поступают обращения представителей туристского рынка с просьбой оказания государственной поддержки в сложный период. "Нами рассматриваются различные варианты государственной поддержки. В настоящий момент они прорабатываются и будут озвучены в ближайшее время", - заключил он.

Как сообщалось ранее, начиная с 08.00 часов 16 марта 2020 года введено ограничение на въезд и выезд через государственную границу граждан РК и иностранцев за исключением: граждан РК, ранее выехавших на территорию иностранного государства при их возвращении в РК; граждан РК, выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения; иностранцев, ранее въехавших на территорию РК для их выезда из РК; персонала дипломатической службы РК и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в РК по приглашению МИД РК; членов локомотивных поездных бригад, экипажей воздушных и морских судов; обслуживающего персонала трансграничных сооружений на территории РК и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств; иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений; иностранцев, лиц без гражданства, обладателей видов на жительство на территории РК, иностранцев, являющихся членами семей граждан РК при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, их родители и дети).

Также приостанавливается пропуск жителей через места пересечений на казахстанско-российской государственной границе, функционирующих в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.

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