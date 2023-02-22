Президент РК поручил провести анализ состояния дел в сельском хозяйстве   

Токаев отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 %

Фото: Акорда

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, - Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Акорды.





Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства.





Президент отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 %. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна.





Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.





Акорда





По словам главы государства, позитивные сдвиги являются прежде всего заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существуют ряд проблемных вопросов, которые президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.





Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов.





Акорда





Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.





Заслушав выступления, президент поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. По словам главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.



