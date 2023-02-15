14.02.2023, 15:05 20106

Президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области   Дополнено

Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли
Президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области
Фото: Акорда
Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о состоянии машиностроительной отрасли региона, сообщает пресс-служба Акорды.

По его словам, за пять лет выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2,6 раза; машиностроения - в 3,2 раза. Производство сельскохозяйственной техники выросло в 6,9 раза. В 2022 году в отрасль привлечены инвестиции на сумму 3 млрд тенге.

Также в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО "Казахстанская агроинновационная корпорация".

Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.


Глава государства осмотрел сборочный цех, а затем ознакомился с основными производственными показателями и перспективами развития корпорации.

Как сообщило руководство завода, на производственной площадке построены дополнительный склад и административно-бытовой корпус. На стадии завершения находятся два новых производственных блока.

В странах Европы и в Южной Корее были закуплены роботизированные сварочные и фрезерные аппараты, станки. Здесь производятся тракторы, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники. За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 млрд тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.

Фото: Акорда

В беседе с работниками предприятия Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за работу и пожелал успехов.

Затем Касым-Жомарт Токаев побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий Акмолинской области, отметив важность производства качественной продукции. Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.

Дополнено 14.02.2023, 15.47

В рамках визита в Акмолинскую область президент ознакомился с работой клинико-реабилитационного центра Viamedis Kokshetau.

Акорда
Акорда

При центре в рамках государственно-частного партнерства была построена поликлиника, рассчитанная на 250 пациентов. В отделении стационарной реабилитации поликлиники предусмотрено свыше 100 койко-мест, в дневном стационаре - 46 койко-мест. Здесь обслуживается 20 тысяч человек. Медицинский персонал центра составляет 235 работников", - сообщает Акорда.



По поручению президента, в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 38 сельских населенных пунктах региона планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций.

Ранее сообщалось, что глава государства посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Дополнено 14.02.2023, 18.13

Сегодня глава государства также посетил компанию "Тепличные технологии Казахстана" в Степногорске, где ознакомился с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции - огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов. Производственная мощность предприятия - 2,4 тысячи тонн в год.

Акорда

Общая площадь тепличного комплекса достигает 5 га. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.

Также президент осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции Акмолинской области.

 
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Теги:ТокаевВизитАкмолинская

новости по теме

14.02.2023, 20:35 8686

Президент высказал свое мнение по поводу хранения ПХД-отходов в Степногорске  

Есть решение - построить мини-предприятие по утилизации
Фото: пресс-служба Акорды
Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне Степногорска. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках бюджета народного участия акиматом Степногорска третий год подряд осуществляются проекты по благоустройству. Проекты для реализации выбираются жителями путем голосования. В 2023 году на ремонт дворов Акмолинской области из регионального бюджета выделено около 900 млн тенге, из которых половина предназначена для Степногорска.

В беседе с жителями города президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан, - состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.

Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений", - подчеркнул глава государства.


Горожан также интересовали вопросы экологии. Президент высказал свое мнение по поводу обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.

Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение - построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение", - сказал президент.




Ранее глава государства посетил ТЭЦ Степногорска. В ходе посещения президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области.
 
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Теги:ТокаевЖителиСтепногорск
14.02.2023, 19:59 9706

Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%  

Глава государства посетил ТЭЦ Степногорска
Фото: пресс-служба Акорда
Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства посетил ТЭЦ Степногорска. В ходе посещения президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в Степногорске, также работают 663 котельные. Средний износ котельного оборудования достиг 50%, 9 теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных. Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.

Заслушав доклад акима области, президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

Роман Васильевич, вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Касым-Жомарту Токаеву также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.


Напомним, 3 февраля на расширенной коллегии Агентства по защите и развитию конкуренции глава ведомства Марат Омаров рассказал о монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий. Он отметил, что в связи с необходимостью привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию действующих мощностей производства электроэнергии в Казахстане будет реализована концепция единого закупщика электроэнергии.

Монополизация электроэнергетического рынка создает новые риски, связанные с организацией торгов, распределением энергии и деятельностью единого закупщика", - подчеркнул Омаров.


По его словам, анализ торгов электрической мощностью свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы между станциями. Так, по итогам прошедших торгов практически всеми 23 станциями, за исключением одной - Степногорской, представлены заявки по максимально допустимой цене (590 тысяч тенге за МВт).
 
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Теги:ТокаевТЭЦСтепногорск
14.02.2023, 18:23 13221

В "Яндекс.Такси" назвали необоснованными обвинения АЗРК в затягивании расследования

Несмотря на сжатые сроки и колоссальный объем запрашиваемых данных, вся информация отправляется в установленные законом сроки
В "Яндекс.Такси" назвали необоснованными обвинения АЗРК в затягивании расследования
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В компании "Яндекс.Такси" прокомментировали обвинения Агентства по защите и развитию конкуренции о намеренном затягивании расследования.

Во время подготовки и самого расследования мы получаем множество официальных запросов от АЗРК. Несмотря на сжатые сроки и колоссальный объем запрашиваемых данных, вся информация отправляется в установленные законом сроки. Запрос, о котором идет речь в статье, отправлен в рамках расследования, которое суд уже признал незаконным. Мы будем продолжать отстаивать свою позицию всеми законными способами", - говорится в официальном письме компании, которое пришло на почту KAZAKHSTAN TODAY.


Ранее сообщалось, что АЗРК составил в отношении "Яндекс.Такси" административный протокол. По данным агентства, агрегатор накажут за неисполнение законных требований уполномоченного органа и отказ предоставить всю необходимую информацию для расследования.

Ранее агрегатор обжаловал приказ антимонопольного органа о начале расследования. Однако суд первой инстанции постановил, что действия АЗРК законны и обоснованны.

Расследование в отношении компании было начато из-за многочисленных жалоб клиентов на необоснованно завышенные цены на "Яндекс.Такси".
 
14.02.2023, 13:37 22496

Направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят   

Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации
Направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят
Фото: Акорда
Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят, сообщает пресс-служба Акорды.

На днях по поручению президента в братскую Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, была направлена группа казахстанских спасателей и медиков.

Среди них есть и специалисты из Акмолинской области - 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", - заявил он.



Говоря о роли академии, глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия граждан - священный долг и важнейший приоритет.

Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются в первую очередь на спасателей-профессионалов. Служба гражданской защиты - очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение", - отметил президент.


По его словам, академия - единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей.

За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны. В народе не зря говорят: "Беда всегда приходит нежданно". Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. По его мнению, в этом вопросе очень важно перенимать передовой мировой опыт и внедрять современные технологии. Особое внимание следует уделить качественной подготовке спасателей, в которой ключевую роль играют командиры и преподаватели.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии. В частности, запланировано строительство общежития и учебного корпуса. Он также отметил, что государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что выпускники академии будут преданно служить на благо народа Казахстана, и пожелал им дальнейших успехов.

По поручению президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Фото: Акорда

Также президенту продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование.

В академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.

Напомним, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.

Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.

Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек. Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
 
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Теги:ТокаевРКСпасателинаграда
14.02.2023, 13:19 23771

Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турции

Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турции
Фото: twitter/@SooyasSystem
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

По поручению главы государства в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 31,6 тысячи человек.

Также от разрушительного землетрясения пострадала Сирия. В Сирию Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи.
 
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Теги:ТокаевТурцияпомощь
14.02.2023, 08:48 28906

В Казахстане выработаны правовые механизмы для легализации автомобилей-конструкторов  

Произведена регистрация около 27 тысяч транспортных средств
В Казахстане выработаны правовые механизмы для легализации автомобилей-конструкторов
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о легализации иностранных автомобилей.

По итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств. Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации", - сообщает Polisia.kz.


Как отметили в МВД, также анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению. В частности, в процессе легализации установлены автомобили в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана.

По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению", - уточнили в ведомстве.


Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

 
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Теги:МВДАвтолегализация
13.02.2023, 20:43 43891

В Казахстане будут штрафовать не сообщивших о брошенных младенцах медиков

В первый раз предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге)
В Казахстане будут штрафовать не сообщивших о брошенных младенцах медиков
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК разработало проект закона "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми".

В кодекс вносится новая статья: "Несообщение должностными лицами государственных медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного". За подобные нарушение в первый раз предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). Также в соответствии с поправками подобные дела рассматривает уполномоченный орган в области защиты прав ребенка. Этот же орган налагает административные взыскания.

Помимо этого, поправки в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия торговле людьми предусматривают, что должностные лица медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы.

Местный исполнительный орган в течение месяца со дня поступления сведений должен обеспечить устройство ребенка на учет Республиканского банка. При невозможности передать детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам РК на усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью, на воспитание в семью патронатным воспитателям по истечении 6-месячного срока со дня постановки на первичный учет Республиканского банка данных сведения о ребенке переводятся на централизованный учет детей-сирот.

Поправки разработаны в дополнение к проекту закона "О противодействии торговле людьми в РК". Закон распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно проживающих либо временно пребывающих на территории Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории республики.

Задачами закона являются:

  • организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми и преступлениям, связанным с торговлей людьми, на территории РК;
  • обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми, предоставление помощи жертвам торговли людьми и обеспечение их безопасности и конфиденциальности частной жизни;
  • предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;
  • создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению им своих международных обязательств.

Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте "Открытые НПА" до 3 марта.

В декабре 2022 года депутат мажилиса Константин Авершин озвучил ряд предложений для предотвращения противоправных действий, влекущих случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств.

«Торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан, к сожалению, не исключение. Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев "живым товаром", - сказал Авершин, озвучивая депутатский запрос.
 
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Теги:МладенецШтрафМедики
13.02.2023, 19:27 41586

В Актобе появится новая воинская часть МЧС

В целом ряды МЧС пополнятся на 1613 человек
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".

Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Местом ее дислокации станет Актобе. Штат новой части - 880 человек", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на своей странице в Facebook.


Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием.

Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения - на 380 человек, спасательные станции - на 220, Центр медицины катастроф - на 94, "Казселезащита" - на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1613 человек.

Все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений", - добавил Алихан Смаилов.


Он добавил, что правительство продолжит работу в этом направлении.

Мы и дальше будем принимать меры по материально-техническому оснащению наших экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей. Ситуация в мире показывает, что безопасность людей - превыше всего!" - написал премьер-министр РК.

 
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Теги:Актобевоинская частьМЧС

 

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