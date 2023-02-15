Фото: Акорда

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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят, сообщает пресс-служба Акорды.





На днях по поручению президента в братскую Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, была направлена группа казахстанских спасателей и медиков.





Среди них есть и специалисты из Акмолинской области - 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", - заявил он.









Говоря о роли академии, глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия граждан - священный долг и важнейший приоритет.





Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются в первую очередь на спасателей-профессионалов. Служба гражданской защиты - очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение", - отметил президент.





По его словам, академия - единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей.





За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны. В народе не зря говорят: "Беда всегда приходит нежданно". Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.









Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. По его мнению, в этом вопросе очень важно перенимать передовой мировой опыт и внедрять современные технологии. Особое внимание следует уделить качественной подготовке спасателей, в которой ключевую роль играют командиры и преподаватели.





Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии. В частности, запланировано строительство общежития и учебного корпуса. Он также отметил, что государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.





В завершение глава государства выразил уверенность в том, что выпускники академии будут преданно служить на благо народа Казахстана, и пожелал им дальнейших успехов.





По поручению президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.





Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.





Фото: Акорда





Также президенту продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование.





В академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.





Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.





Напомним, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.





Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.



