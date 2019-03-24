Президент РК посетил текстильную фабрику и медклинику в Шымкенте

Шымкент. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана посетил ТОО "AZALA Textile" и ТОО "MEDIKER 4K" в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

На первом объекте Касым-Жомарт Токаев ознакомился с технологическим процессом прядения, отделки и пошива производственного текстиля, а также осмотрел образцы готовой продукции ТОО "AZALA Textile", сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе посещения президенту Казахстана рассказали о производственных предприятиях, действующих на базе специальной экономической зоны "Онтустік". В их числе - фабрика по производству ковров и ковровых изделий ТОО "Бал текстиль", чулочно-носочная фабрика ТОО "Алем- БТ", конвейерная швейная фабрика ТОО "ПК "АГФ Групп", фабрика по производству обуви ТОО "СП "Lux shoes", фабрика по пошиву полотенец и банных халатов ТОО "Tumar Textile" и другие предприятия.

Кроме этого, Токаев ознакомился с деятельностью медицинского учреждения ТОО "MEDIKER 4K" и осмотрел врачебные кабинеты. Эта клиника является филиалом республиканской сети клиник "Медикер" и осуществляет деятельность по таким направлениям, как цифровая медицина, диагностика и спортивная медицина.

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