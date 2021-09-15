Президент РК посмертно наградил военных и спасателей, погибших при взрывах в Жамбылской области

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 сентября 2021 года №660 "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:
орденом "Айбын" І степени:
- Алимбекова Саята Жанатовича (посмертно) - заместителя командира (по материально-техническому обеспечению), начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части №28349 Министерства обороны;
- Заикина Сергея Владимировича (посмертно) - начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Кыргызалиева Ерлана Рыскулбекулы (посмертно) - начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов), старшего офицера воинской части №28349 Министерства обороны.
орденом "Айбын" ІІІ степени:
- Аділбека Аділета Канатбекулы (посмертно) - пожарного-спасателя пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Кенеса Аліби Бексултанулы (посмертно) - пожарного-спасателя пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Куатбека Гафана Жомартулы (посмертно) - водителя-сотрудника специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Турманова Жанибека Джасузакулы (посмертно) - пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где был складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек: 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.
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