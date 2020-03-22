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Президент РК поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы

21.03.2020, 08:16 8560
Президент РК поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today. 
 
Дорогие соотечественники!
 
От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы!
 
Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем.
 
Глубокое философское содержание этого праздника символизирует обновление, благоденствие, гармонию в отношениях человека с родной землей, согласие и взаимопонимание в обществе.
 
Этот светлый праздник наш народ встречает с чистыми помыслами и надеждами.
 
В дни Наурыза особенно ярко проявляется связь поколений, ведь традиции добрососедства, гостеприимства, уважения к старшим и доброго отношения к младшим тысячелетиями сохранялись в каждой семье.
 
Наурыз мейрамы является достоянием всех казахстанцев, независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. Нас всех объединяют единые устремления и энергия созидания. Каждый из нас готов поделиться самым ценным, разделить радость и помочь в трудные минуты близким, друзьям, соседям.
 
К сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке. Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием.
 
Моим Указом с 16 марта 2020 года на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Создана Государственная комиссия, которая по моему поручению принимает конкретные меры по защите здоровья наших граждан и стабилизации экономической ситуации.
 
У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа.
 
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и больших успехов!
 
Пусть светлый праздник Наурыз принесет достаток и благополучие в каждый дом!
 

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