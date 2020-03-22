Президент РК поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы!

Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем.

Глубокое философское содержание этого праздника символизирует обновление, благоденствие, гармонию в отношениях человека с родной землей, согласие и взаимопонимание в обществе.

Этот светлый праздник наш народ встречает с чистыми помыслами и надеждами.

В дни Наурыза особенно ярко проявляется связь поколений, ведь традиции добрососедства, гостеприимства, уважения к старшим и доброго отношения к младшим тысячелетиями сохранялись в каждой семье.

Наурыз мейрамы является достоянием всех казахстанцев, независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. Нас всех объединяют единые устремления и энергия созидания. Каждый из нас готов поделиться самым ценным, разделить радость и помочь в трудные минуты близким, друзьям, соседям.

К сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке. Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием.

Моим Указом с 16 марта 2020 года на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Создана Государственная комиссия, которая по моему поручению принимает конкретные меры по защите здоровья наших граждан и стабилизации экономической ситуации.

У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и больших успехов!

Пусть светлый праздник Наурыз принесет достаток и благополучие в каждый дом!

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства