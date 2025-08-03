Президент РК примет участие в конференции ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам

Лидер Казахстана поручил незамедлительно внести в генплан изменения, направленные на защиту предгорий от застройки

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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генпланом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генпланом, сообщает Акорда.





Кроме того, поручено незамедлительно внести в генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.





Фото: Акорда





Также президент был проинформирован об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. В частности, а первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.





Главе государстве также доложили о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды. Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.





Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступили против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.





В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной. По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.





Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.





В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.





По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.





Ранее премьер-министр Бектенов отметил , что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.





По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.