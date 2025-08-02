Токаев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, сообщает пресс-служба Акорды.





В ходе заседания глава государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.





Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более шестидесяти договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в 2024 году составил 5 миллиардов долларов. Президент сообщил, что Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиард долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.





Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.





Кроме того, на заседании совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.





Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество "КазМунайГаза" и Turkiye Petroleum будет плодотворным.





Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.



