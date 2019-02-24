Система Orphus

Президент РК провел совещание с акимами областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента

30.01.2019, 18:44 39005
Президент РК провел совещание с акимами областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента
Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Президент РК Нурсултан Назарбаев провел совещание с акимами областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к главам регионов, президент Казахстана подчеркнул, что повышение качества жизни и благосостояния населения является основной обязанностью государства, сообщает пресс-службе Акорды.
 
"Самое главное – это социальное вопросы, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты первой необходимости, лекарственные средства. Все данные аспекты должны быть на вашем особом контроле", - сказал Нурсултан Назарбаев.
 
Глава государства отдельно остановился на вопросах обеспечения бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства до завершения отопительного сезона, а также безопасности и предотвращения рисков подтопления в преддверии паводкового сезона.
 

В прошлом году произошло много аварий, нельзя допустить их повторения. Важно оперативно реагировать на угрозы природного характера и принимать соответствующие превентивные меры. В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области почти 800 человек и 280 машин застряли в снегу. Мы не должны подвергать людей опасности. Ликвидация последствий чрезвычайных происшествий обходится в разы дороже, чем их профилактика", - сказал президент Казахстана.

 
Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан, в том числе путем создания "безбарьерных" форматов взаимодействия.
 
Глава государства обратил внимание присутствующих на необходимость работы с активной молодежью, которая является главной движущей силой позитивных изменений в стране.
 
"Я недавно встречался с молодежью. В ваших регионах есть замечательные молодые люди. Если вы хоть один раз соберете их и поговорите, то услышите много дельных предложений. Нужно привлекать таких активных представителей к работе, учить на их примере других", - сказал президент Казахстана.
 
Нурсултан Назарбаев указал акимам областей и городов республиканского значения на их ответственность в обеспечении личной безопасности граждан и общественного правопорядка в регионах.
 
"Мы запустили реформу правоохранительной системы. Наделили вас правом назначать начальников департаментов полиции и ставить задачи по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. Вы наравне с ними отвечаете за порядок на местах", - сказал глава государства.
 
Президент Казахстана отдельно остановился на необходимости своевременного обеспечения весенне-полевых работ техникой, семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами, а также решения долговых проблем некоторых крупных сельхозтоваропроизводителей. 
 
В завершение Нурсултан Назарбаев поручил администрации президента обеспечить контроль за реализацией всех поставленных сегодня задач.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров