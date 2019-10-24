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Президент РК упразднил ряд военных судов

23.10.2019, 10:36 8695
Президент РК упразднил ряд военных судов
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева были упразднены некоторые военные суды гарнизонов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Военного суда РК, передает Kazakhstan Today.
 
Указом президента Республики Казахстан от 15 октября 2019 года были упразднены:
 
военный суд Актауского гарнизона Мангистауской области;
 
военный суд Карагандинского гарнизона Карагандинской области;
 
военный суд Костанайского гарнизона Костанайской области;
 
военный суд Талдыкорганского гарнизона Алматинской области;
 
военный суд Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области.
 
Указ вступил в силу.
 
Также, сообщаем, что по подсудности дела:
 
 - военного суда Актауского гарнизона Мангистауской области относятся к военному суду Актюбинского гарнизона;
 
 - военного суда Карагандинского гарнизона Карагандинской области и военного суда Костанайского гарнизона Костанайской области относятся к военному суду Акмолинского гарнизона;
 
 - военного суда Талдыкорганского гарнизона Алматинской области относятся к военному суду Алматинского гарнизона;
 
 - военного суда Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области относятся к военному суду Семейского гарнизона.
 

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