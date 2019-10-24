Президент РК упразднил ряд военных судов

Указом президента Республики Казахстан от 15 октября 2019 года были упразднены:
военный суд Актауского гарнизона Мангистауской области;
военный суд Карагандинского гарнизона Карагандинской области;
военный суд Костанайского гарнизона Костанайской области;
военный суд Талдыкорганского гарнизона Алматинской области;
военный суд Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области.
Указ вступил в силу.
Также, сообщаем, что по подсудности дела:
- военного суда Актауского гарнизона Мангистауской области относятся к военному суду Актюбинского гарнизона;
- военного суда Карагандинского гарнизона Карагандинской области и военного суда Костанайского гарнизона Костанайской области относятся к военному суду Акмолинского гарнизона;
- военного суда Талдыкорганского гарнизона Алматинской области относятся к военному суду Алматинского гарнизона;
- военного суда Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области относятся к военному суду Семейского гарнизона.
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