Президент РК в октябре совершит рабочий визит в ВКО

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в октябре совершит рабочий визит в ВКО и посетит музейный комплекс Абая в Семее, передает Kazakhstan Today.

Вчера аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов доложил о проделанной работе в рамках 175-летия Абая. Музейный комплекс Абая в Семее, все объекты, где родился и жил поэт, полностью реконструированы. В октябре я совершу рабочий визит в регион", - написал вчера в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

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