Президент РК встретился с верховным имамом университета "Аль-Азхар"

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Государственный визит председателя КНР в Казахстан завершился, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столичном аэропорту Си Цзиньпина проводил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним , президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находившимся в Казахстане с государственным визитом.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахстанско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны - орденом "Алтын Кыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.



