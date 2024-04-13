Во время паводков мы остро ощутили нехватку квалифицированных специалистов и ученых - президент
Крайне важно восстановить научный потенциал страны, отметил глава государства
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям заявил, что во время нынешних паводков особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных специалистов и ученых в стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда. К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что крайне важно восстановить научный потенциал страны.
Возвращаясь к проблеме паводков, хочу подчеркнуть, что сейчас перед нами стоят очень сложные и масштабные задачи. Мы должны оказать всю необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате стихии. Это работа потребует больших затрат. Но мы полностью выполним все свои обязательства перед народом. Это наш долг. Для меня это самая важная и первостепенная задача", - сообщил президент.
По его словам, в прошлом году было принято решение о выделении 625 млрд тенге на развитие науки в течение трех лет. Касым-Жомарт Токаев заверил, что в дальнейшем государство продолжит планомерно увеличивать бюджет науки. Кроме того, отметил он, на сегодняшний день заработная плата ученых выросла в два раза.
В ходе своего выступления лидер Казахстана подчеркнул, что важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата. Также, по его словам, наука должна способствовать поступательному развитию экономики.
На первом заседании совета мною поручалось правительству реализовать комплекс мер по переходу на открытую прикладную модель науки с концентрацией ресурсов исследовательских институтов и университетов. Нужно, чтобы научные проекты отвечали не только академическим запросам, но и учитывали стратегические цели развития страны и потребности экономики. Для этого на основе лучшего международного опыта следует определить четкие приоритеты", - добавил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.
Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта шло в созидательном русле. Поэтому отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере", - заявил он.
Также, по его словам, особое внимание необходимо уделить развитию университетской науки и научной инфраструктуры. Президент заявил, что слабой стороной казахстанских вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе, сообщил он.
Развитие науки - стратегически важный приоритет для нашей страны. Особенно важно создавать условия для того, чтобы талантливая и способная молодежь занималась наукой. Созидание, инновации, знание и преданность науке - главные качества, которые нужны действительно передовой стране. Я специально остановился на этом вопросе на заседании Национального курултая в Атырау. Необходимо прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. Интерес к науке следует пробуждать со школы. Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю министру науки и высшего образования заняться этим вопросом", - добавил глава государства.
Напомним, бюджет науки в РК увеличили в три раза.